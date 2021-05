Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen kertoo äänestävänsä EU:n elvytyspaketin puolesta.

”Äänestän paketin puolesta, kuten valtaosa edustajiamme”, Häkkänen viestittää Uuden Suomen kysyttyä häneltä asiaa.

Kokoomus on ratkaisevassa asemassa, kun eduskunnan on määrä äänestää huomenna keskiviikkona kahden jälkeen 750 miljardin euron elvytyspaketista. Tänään eduskunta käy keskustelua aiheesta.

Täysistunnon äänistä tarvittaisiin hyväksymisen puolelle 2/3 paikalla olevista äänistä, jotta hallituksen Eurooppa-neuvostossa viime kesänä neuvottelema sopimus voi Suomen puolesta edetä.

Häkkänen oli perustuslakivaliokunnan muiden kokoomus-jäsenten tavoin sen kannalla, ettei yksinkertainen enemmistö suuressa salissa paketin tapauksessa riitä, vaan tarvitaan määräenemmistö. Kokoomuslainen on valiokunnan varapuheenjohtaja.

Oppositiopuolue kokoomus on päättänyt, että sen edustajilla on vapaat kädet äänestää, kuinka he haluavat elvytyspaketista. Ainakin kuusi edustajaa 38:sta on äänestämässä pakettia vastaan.

Kokoomuksen johto muuttui viime viikolla elvytyspaketin suhteen myönteisemmälle kannalle, kun se sai valtiovarainvaliokunnan mietintöön puolueelle mieluisia lausumia.

