Britannian maavoimien tuore komentaja, kenraali Patrick Sanders katsoo, että Euroopassa ja Britanniassa on käsillä sodan leviämisen ratkaiseva hetki kuten vuonna 1937 toisen maailmansodan alla, BBC kertoo.

Sandersin mukaan Britannian on oltava valmis toimimaan nopeasti estääkseen sodan yltymisen suursodaksi Euroopassa. Komentaja puhui Royal United Services -ajatushautomon tilaisuudessa, jossa hän kertoi suunnitelmistaan Britannian armeijan, reserviläisten ja siviilien mobilisoimiseksi Venäjän aggressioiden varalta.

”Haluan tehdä tämän selväksi: Britannian armeija ei mobilisoi provosoidakseen sotaa vaan estääkseen sodan”, Sanders sanoi BBC:n mukaan.

”Elämme historian ajanjaksoa, joka on yhtä perustavanlaatuinen kuin edeltäjillämme 80 vuotta sitten. Ja nyt, kuten silloin, valinnoillamme on suuri vaikutus tulevaisuuteen. Tämä on meidän 1937-hetkemme.”

Sandersin mukaan Euroopan on vastattava voimaan voimalla ensihetkestä lähtien ja ”oltava valmiita taistelemaan Naton alueesta”. Valmistautumalla hän toivoo Euroopan voivan onnistua välttämään sodan leviämisen.

Britannian pääministeri Boris Johnson kuvasi tiistaina Venäjän ohjusiskua ukrainalaiseen ostoskeskukseen järkyttäväksi ja barbaariseksi. Hän ja muut G7-maiden johtajat vakuuttivat iskun vain voimistavan maiden sitoumusta Ukrainan auttamiseen.

Johnson ei usko, että Britannia joutuisi sotaan Venäjää vastaan.

”En usko tämän menevän siihen”, hän sanoi.

”Teemme kovasti työtä varmistaaksemme, että tämä [sota] rajoittuu Ukrainaan.”

Puolustusliitto Nato kokoontuu tiistaina huippukokoukseensa, jossa käsittelyssä on etenkin Naton uusi strateginen konsepti. Pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi BBC:n mukaan tiistaina suoraan, että kokouksessa tehdään selväksi, mikä on Naton ja läntisen turvallisuuden suurin uhka: Venäjä.

