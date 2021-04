Maahanmuuttoviraston luukulle jonotetaan Helsingissä kuin rock-konsertin eturivin paikoille ennen pandemiaa. Suomen Akatemian akatemiatutkijana Koulutuksen tutkimuslaitoksessa työskentelevä Charles Mathies käytti tällä viikolla kaksi päivää jonottamiseen viraston palvelupisteeseen Helsingin Malmilla eikä siitä huolimatta päässyt hoitamaan asiaansa.

Koronavirustilanteen vuoksi virastoon jonotetaan ulkona, joten tiistaina Mathies seisoskeli toimipisteen ulkopuolella seitsemän ja puoli tuntia ja keskiviikkona yli kahdeksan tuntia. Hänen mukaansa ensimmäisenä sisään päässyt oli jonottanut kahdeksalta aukeavan viraston edessä aamulla puoli viidestä asti.

Maahanmuuttovirastoon pääsee asioimaan myös ajanvarauksella, mutta käytännössä aikaa on vaikea saada. Kun Mathies yritti varata aikaa itselleen ja vaimolleen, ensimmäinen saatavilla ollut aika olisi ollut heinäkuussa Rovaniemellä.

Kymmenkunta vuotta Suomessa asunut Mathies tutkii työkseen opiskelijoiden kansainvälistä muuttoliikettä ja liikkuvuutta, joten hän havainnoi tilannetta myös omaa tapaustaan laajemmasta näkökulmasta eikä asioimisen vaikeus tullut hänelle yllätyksenä.

Samalla Mathies on sikäli etuoikeutetussa asemassa, että voi joustavasti jonottaa viraston aukioloaikana ja tehdä töitään tarvittaessa vaikka illalla. Hänen vaimonsa sen sijaan joutui ottamaan töistä kaksi päivää vapaata virastoon jonottamista varten. Vastaavassa tilanteessa on myös moni muu, jonka työ vaatii läsnäoloa.

”Jonossa oli rekkakuski, joka kuljettaa maitoa ja juustoa kauppoihin. Hänen täytyi olla poissa töistä eikä hän pääse uudelleen jonottamaan pariin viikkoon. Toinen jonottaja oli ohjelmistoyrityksen työntekijä, joka pääsi paikalle, mutta tilanne oli silti ongelmallinen hänellekin ja hän puhui samalla työpuheluita.”

”Kyse on Suomen maineesta”

Mathies puhuu asiasta, koska asemansa vuoksi hän saa äänensä kuuluviin paremmin kuin moni muu samassa jonossa seissyt. Hän myös pelkää prosessin hankaluuden heikentävän Suomen vetovoimaa ja täällä jo olevien maahanmuuttajien halua jäädä. Maahanmuuttoviraston jonossa hän huomasi valtaosan kanssaan jonottavista käyttävän suomen kieltä. He siis olivat jo nähneet vaivaa opetellakseen kielen. Mathiesin mielestä Suomen pitäisi pitää näistä ihmisistä kiinni ja tarjota heille toimivia palveluita.

”Suomi tarvitsee vanhenevan väestönsä vuoksi työvoimaa tukemaan hyvinvointivaltiota. Suomella on kolme vaihtoehtoa. Ensimmäinen on verojen korottaminen, mikä on poliittisesti hyvin vaikeaa. Toinen on syntyvyys ja kolmas on maahanmuuton kasvattaminen.”

Mathies huomauttaa, että ulkomailta Suomeen töihin muuttavat uudet veronmaksajat ovat vieläpä yhteiskunnalle taloudellisesti edullisia, sillä esimerkiksi heidän koulunkäyntinsä kuluista ovat jo huolehtineet muut kuin Suomi ja he pääsevät nopeammin työmarkkinoille ja veroja maksamaan.

”Puhtaasti taloudellisesta näkökulmasta maahanmuutto on nopein ja edullisin ratkaisu”, Mathies sanoo. Siksi maahanmuuttoprosessin kehittämiseen kannattaisi hänen mukaansa investoida.

Suomi käyttää rahaa ja voimavaroja kansainvälisten osaajien houkuttelemiseen ja Mathies pitää ohjelmia sinänsä hyvinä, mutta hänen mielestään olisi kuitenkin tärkeämpää huolehtia siitä, että maahanmuuttajat saisivat täällä tarvitsemansa palvelut.

”Elleivät palvelut toimi, tulee ongelmia ja kielteisiä mielleyhtymiä. Kyse on Suomen maineesta.”

Mathiesilla on myös ehdotuksia kohtaamansa ongelman korjaamiseksi. Ensinnäkin Maahanmuuttovirastoon pitäisi investoida rahaa ja työvoimaa sekä palvelupisteisiin että hakemusten käsittelyyn. Samalla pitäisi hänen mielestään lisätä palvelupisteiden määrää ja toisaalta myös palvelun automatisointia. Lisäksi Mathies tarjoaisi nykyistä enemmän tietoa esimerkiksi siitä, miten pitkiä jonotusajat palvelupisteillä ovat ja että jono on ulkona.

Brexit, kausityöntekijät ja viraston muutto ovat lisänneet ruuhkaa

Mathies on kotoisin Yhdysvalloista, joten hänen oleskelunsa Suomessa vaatii enemmän byrokratiaa kuin EU-kansalaisten. Vuodenvaihteessa EU:n ulkopuolisiksi muuttuivat brexitin myötä myös britit.

Mathies näkee, että Maahanmuuttoviraston ruuhkat ovat syntyneet monen tekijän summana. Brexitin lisäksi asioita vaikeuttavat koronaviruspandemia ja leikkaukset Migrin voimavaroista.

”En syytä vaikeaan tilanteeseen joutunutta Maahanmuuttovirastoa enkä nykyistä hallitusta, en oikeastaan edellistäkään. Tämä on tapahtunut monen vuoden ja hallituksen aikana.”

Maahanmuuttoviraston lupa- ja kansalaisuusyksikön johtajan Pauliina Helmisen mukaan brexit on tuonut sekä uuden lupatyypin että lisännyt neuvonnan tarvetta. Tällä hetkellä työmäärää kasvattavat kausityöläistenkin hakemukset. Helsingin palvelupisteen pahan ruuhkautumisen taustalla ovat myös pääkaupunkiseudun suuret asiakasmäärät ja palvelupisteen muutto.

Helminen pahoittelee tilannetta, jossa sekä ajanvaraus että kiireellisiin tilanteisiin tarkoitettu vuoronumeroasiointi ovat ruuhkautuneet.

”Tilanne johtuu akuutisti muutosta ja koronarajoituksista, mutta myös pidemmällä aikavälillä resurssivajeesta. Siihen on jo saatu kohennusta, mutta vaikutukset eivät heti näy. Vuoronumeroasioinnissa ilmenevä tarve varmasti osittain johtuu siitä, että ajanvaraus on ruuhkautunut, ja kun ei saada varatuksi aikaa riittävän pian, tullaan asioimaan vuoronumeroilla.”

Helminen kertoo Maahanmuuttoviraston avaavan Helsinkiin ja muillekin palvelupisteille jatkuvasti lisää aikoja. Helsinkiin aikoja lisätään yli 50 aikaa päivää kohden. Ruuhkan purkamiseksi otetaan käyttöön myös lauantaiaikoja.

”Pyrimme siihen, että heinä–elokuun aikana olisimme siinä meille asetetussa tavoitteessa, että ajanvarauksen saisi aina viimeistään kuukauden päähän ja akuutti tarve asioida vuoronumerolla hoituisi saman päivän aikana ilman tuntien jonotusta.”

Oleskeluluvan viivästyminen vaikuttaa esimerkiksi työmatkoihin

Koska Mathiesilla on jo voimassa oleva oleskelulupa ja kyse on sen uusimisesta, hänen tarvitsee käydä viraston luukulla vain todistamassa henkilöllisyytensä. Senkin jälkeen voi kuitenkin kestää kauan ennen kuin lupa on uusittu. Mathiesin saaman ilmoituksen mukaan hänen hakemuksensa käsittelyn arvioidaan kestävän 8–10 kuukautta ja valmistuvan joulu–helmikuussa.

Käsittely voi hoitua nopeamminkin, mutta jos uusi oleskelulupa ei ehdi voimaan ennen vanhan luvan voimassaolon päättymistä, hän ei voi matkustaa lupaa odottaessaan esimerkiksi työmatkalle tai sukulaistensa luo Yhdysvaltoihin ja palata sieltä Suomeen.

”Oleskelulupani on vielä kolme kuukautta voimassa, mutta jos kesällä tapahtuu jotakin, esimerkiksi perheenjäsen sairastuu tai tulee työmatka, en voi matkustaa sinne ja palata takaisin.”

Maahanmuuttovirasto ohjeistaa uusimaan oleskeluluvan vasta, kun edellisen luvan päättymiseen on kolme kuukautta aikaa. Jos uuden luvan saaminen viivästyy, voivat esimerkiksi työnsä puolesta matkustavat joutua hankalaan tilanteeseen.

Helmisen mukaan huoli oleskeluluvan katkeamisesta on ymmärrettävä.

”Neuvomme hakemaan jatkolupaa aina sähköisesti, jos se on mahdollista. Kun asian saa vireille, maassa oleskelusta ei tule laitonta, vaikka asiointiaikaa palvelupisteelle ei onnistuisi saamaan tarpeeksi nopeasti”, hän sanoo.

Oleskeluluvan katkeaminen ei siis konkretisoidu ongelmaksi, ellei luvan hakijalla ole tarvetta matkustaa.

”Matkustustarpeet ja työmatkat kannattaa tuoda esiin meidän suuntaamme, jotta pystymme mahdollisuuksien mukaan huomioimaan ne”, Helminen neuvoo.

Helminen ei osaa sanoa, miksi Mathiesin hakemuksen käsittelyn on arvioitu kestävän 8–10 kuukautta. Hänen mukaansa erityyppisten hakemusten käsittelyajat ovat erilaisia, ja on myös mahdollista, että hakemuksen käsittely onnistuu arvioitua nopeammin.

Ensin Mathiesin täytyy kuitenkin päästä palvelupisteelle. Seuraavan kerran hän lähtee jonottamaan ensi viikolla.

