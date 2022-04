Ruotsi nopeuttaa omaa turvallisuuspoliittista arviointiaan ja Nato-jäsenyyden pohdintaa. Aikataulu lähestyy nyt Suomen aikataulua, katsovat ruotsalaiskansanedustajat Hans Wallmark (kok) ja Kerstin Lundgren (kesk).

He molemmat ovat Ruotsin ulkoasiainvaliokunnan jäseniä ja Wallmark valiokunnan varapuheenjohtaja.

Wallmarkilla ja Lundgrenilla oli torstaina tiivis aamupäivä. Ensin he tapasivat Jussi Halla-ahon (ps) johtaman Suomen ulkoasiainvaliokunnan ja tämän jälkeen he riensivät ulkoministeri Ann Linden (sd) johtaman analyysiryhmän kokoukseen. Ryhmän tarkoitus on laatia hieman vastaavanlainen selonteko kuin minkä Suomen hallitus julkisti viime viikolla.

Torstaina Linde kertoi Sveriges Radiolle, että analyysiryhmän työtä nopeutetaan niin, että sen turvallisuuspoliittista selontekoa ”täydentävä analyysi” olisi valmis 13. toukokuuta. Aiemmin työn oli määrä olla valmis 31. toukokuuta.

”13. toukokuuta on vain muutaman viikon päässä, joten tässä voi olla mahdollisuus, että Suomen ja Ruotsin aikataulut olisivat samanlaisia”, sanoo Wallmark.

Wallmark viittaa Suomen pääministerin Sanna Marinin (sd) lausuntoon Tukholmassa viime viikolla. Tuolloin Marin sanoi, että Suomen ratkaisu on pikemminkin viikkojen kuin kuukausien päässä.

Nyt Wallmarkin käsitys ja toive on, että Suomi ja Ruotsi voisivat hakea Nato-jäsenyyttä yhdessä.

Samaa sanoo myös Lundgren.

”Niin minä toivon. Mutta mitään päätöksiä ei vielä ole”, hän sanoo ja jatkaa:

”Päätöksen ei tarvitse tulla samana päivänä tai samalla kellonlyömällä, mutta että yhdessä olisimme hakemassa Nato-jäsenyyttä Madridin huippukokouksessa.”

Onko jotakin muuta syytä, miksi Linde haluaisi nopeuttaa aikataulua?

”Siihen kysymykseen toivon saavani vastauksen nyt”, Lundgren toteaa matkalla Linden koolle kutsumaan kokoukseen.

”Riski on olemassa. Ruotsin sosiaalidemokraateilla ei ole ollut samanlaista laajaa arviointiprosessia kuin Suomessa. Nyt jo Erkki Tuomioja (sd) pitää Nato-jäsenyyttä mahdollisena, että jotakin on Suomessa tapahtunut. Sitä me emme vielä näe Ruotsissa”, sanoo puolestaan Wallmark.