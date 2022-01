Euroalueen valtiovarainministerit ja komissaarit Valdis Dombrovskis, Paolo Gentiloni ja Mairead McGuinness korostavat yhteisessä kirjeessään julkisen talouden kestävyyden merkitystä. Suomesta kirjeen on allekirjoittanut valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk).

”Yhteisiä budjettisääntöjä tarkasteltaessa pitää taata, että euroalueen finanssi- ja talouspolitiikka on tarkoituksenmukaista muuttuneessa ympäristössä ja pystyy vastaamaan tuleviin haasteisiin”, he toteavat.

Uusista budjetti- ja velkakurisäännöistä on tarkoitus päättää alkaneen vuoden aikana. Vanhat säännöt ovat koronapandemian vuoksi tauolla.

Kirjeessä huomautetaan, että investoinnit ovat euroalueella jääneet liian pieniksi liian pitkään.

”Meidän on investoitava voimakkaasti ja kestävästi ihmisiin, infrastruktuuriin ja instituutioihin. Next Generation EU -elpymisvälineellä on yhdessä vastuullisen finanssipolitiikan ja yksityisen sektorin kanssa tärkeä rooli uudistusten ja investointien toteuttamisessa. Tämä on paras tapa lisätä kasvupotentiaalia, parantaa elintasoa ja vastata ihmiskunnan kriittisiin haasteisiin.”

Ministerien ja komissaarien mukaan euroaluetta on edelleen vahvistettava.

”Olemme luoneet vahvan perustan Euroopan pankkijärjestelmälle, mutta voimme vielä vahvistaa pankkiunionia sekä luoda uusia mahdollisuuksia talouden elpymiselle ja kasvulle. Sama koskee pääomamarkkinoita. Meidän on vauhditettava yksityisten investointien ja talletusten virtaa sisämarkkinoilla, jotta voimme tarjota rahoitusta yrityksille ja luoda uusia työpaikkoja.”

Euro otettiin käyttöön tasan kaksikymmentä vuotta sitten eli 1. tammikuuta 2002.

