Valtiovarainministeri Riikka Purra odottaa, että RKP:n eduskuntaryhmä puuttuu kansanedustaja Eva Biaudet’n äänestyskäyttäytymiseen hallituksen luottamusta koskevissa asioissa. Biaudet äänesti perjantaina tyhjää Purran sekä elinkeinoministeri Wille Rydmanin (ps) luottamuksesta, mikä ei tullut Purralle yllätyksenä.

”Nelikko on viimeksi eilen keskustellut näistä asioista ja lähtökohta on se, että äänestetään hallituksen esitysten, hallituksen luottamuksen ja hallituksen ministereiden luottamuksen puolesta”, Purra sanoi eduskunnassa äänestyksen jälkeen.

Biaudet’n poikkeavasta äänestyskäyttäytymisestä huolimatta valtiovarainministeri vakuuttaa, että RKP:n ja perussuomalaisten välit ovat edelleen kunnossa.

RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson arvioi Helsingin Sanomille käyvänsä Biaudet’n kanssa perusteellisen keskustelun, mutta äänestyksestä huolimatta Biaudet voi jatkaa RKP:n ryhmässä.

Purran mukaan keskiviikkona eduskuntakeskusteluun tuotu rasisminvastainen tiedonanto oli tarpeellinen hallituksen pystyssä pysymisen vuoksi. Hän ei kuitenkaan lupaa, että perussuomalaiset sitoutuisi ruohonjuuritasolta saakka tiedonannon linjoihin.

”Emme ole 17 000 jäsenellemme vieneet tätä tiedonantoa ja kertoneet, että sanktioimme, jos tätä rikotte”, Purra sanoi.

Purran mukaan perussuomalaisten keskustelun nostamat aiheet tulkitaan ”salin toisella puolella ylipäätänsä vääriksi puheenvuoroiksi”. Puolue pyrkii silti kommunikoimaan asioista riittävällä arvokkuudella.

”Esimerkiksi vihapuheeseen liittyvässä keskustelussa on myös erilaisia pyrkimyksiä, joilla pyritään ennakkosensuuriin ja sananvapauden rajoittamiseen. Se ei meille käy”, Purra jatkoi.

Purra kuvaili rasismikohujen värittämää kesää henkilökohtaisesti erittäin vaikeaksi, eikä halunnut kommentoida asiaa enempää. Hän painotti, että kohun nostattaneet kirjoitukset ovat paljon hallitusta vanhempia ja uskoi opposition nostavan rasismikysymyksiä esille jatkossakin.

”Kun hyvä hevonen on löydetty, sitä ei kannata vaihtaa. Kuten tiedonantokeskustelussakin kävi ilmi, vasemmistoliitosta ja vihreistä oltiin sitä mieltä, että hallitusohjelma on rasistinen ja hallitusohjelmassa on muukalaisvihaa”, Purra sanoi.