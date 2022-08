Useat yhdysvaltalaiset historioitsijat ovat varoittaneet presidentti Joe Bidenia demokratian kriisistä ja kuvanneet nykyhetkeä modernin historian yhdeksi vaarallisimmaksi hetkeksi demokratialle, kertovat

Maria Lindén tunnistaa saman ilmiön ja pitää mahdollisena, että Yhdysvallat ajautuu kaaokseen seuraavien presidentinvaalien jälkeen.

”Pidän mahdollisena, että vuoden 2024 presidentinvaalit päättyvät tilanteeseen, jossa molemmat puolueet väittävät, että heidän ehdokkaansa voitti. Koko maa ajautuu kaaokseen, kun järjestelmä ei pysty tuottamaan selkeää voittajaa niissä olosuhteissa, varmaa tietoa, jonka kaikki hyväksyisivät. Se olisi myös maailmanlaajuisesti demokratian kriisi, koska muut länsimaat eivät välttämättä tunnustaisi voittajaa”, Lindén sanoo.

Hänen mukaansa on mahdollista, että demokraattinen rakenne saattaa Yhdysvalloissa murentua kokonaan.

”Ongelma on siinä, että politiikka ja äänestäjät eivät enää kohtaa, ja luottamus instituutioihin on rapautunut, koska ne ovat läpikotaisin politisoituneet”, Benita Heiskanen kertoo.

Välivaalit ja Trump

Yhdysvalloissa järjestetään välivaalit marraskuussa. Niissä valitaan uusi edustajainhuone ja kolmannes senaatista.

Pakkaa sotkee FBI:n suorittama kotietsintä entisen presidentin Donald Trumpin kartanoon. On spekuloitu, voisiko kotietsintä kääntyä Trumpin voitoksi.

Lindénin mukaan on olennaista, nostetaanko Trumpia vastaan syyte ja milloin se tapahtuu.

”Löydettiinkö kotietsinnässä sellaisia dokumentteja, joita sieltä uskottiin löytyvän? Vasta silloin kun syyte nostetaan, julkisuuteen tulee, kuinka raskauttavia asioita on löydetty”, Lindén sanoo.

Trump on edelleen vaikutusvaltainen republikaanipuolueessa, ja niiden, jotka haluavat edetä puolueessa, kannattaa myötäillä Trumpia.

”Republikaanipuolueen sisällä ei ole tilaa Trumpin arvostelulle”, sanoo Lindén.

”Oli hyvin oireellista, kuinka nopeasti johtavat republikaanipoliitikot tuomitsivat Mar-a-Lagon kotietsinnän, vaikka asiasta ei vielä ollut paljon tietoa”, Lindén jatkaa.

Vaalien tulosta on vielä mahdoton ennustaa, mutta Heiskasen mukaan ei ole missään tapauksessa täysin selvää, että republikaanit voittavat.

”Ainut, mistä voidaan olla varmoja, on se, että karnevaali tulee jatkumaan. Se on jatkunut koko 2000-luvun ajan alkaen George W. Bushin voitosta ja ihan joka ainut presidentinvaali sen jälkeen on ollut tavalla tai toisella skandaalinkäryinen”, Heiskanen päättää.

