Suhoi Su-35 on parasta, tehokkainta ja tappavinta, mitä taivaalla lentää. Tätä mielikuvaa Venäjän ilmailuteollisuus on pitänyt yllä, ja menestyksekkäästi.

Vuonna 2014 käyttöön otettua ilmaherruushävittäjää on lännessäkin arvostettu varsin kyvykkäänä.

Su-35 on ”raskas hävittäjä”, joka pystyy kantamaan paljon polttoainetta ja aseita.

Pelastui. Venäläinen lentäjä selvisi hengissä heittoistuimella. Kuva: ukrainan puolustusministeriö

Se voi kääntää kahden suihkumoottorinsa suuttimia. Tämän ominaisuuden ansiosta kone voi tehdä nopeita käännösmanöövereitä, huomattavasti ketterämmin kuin esimerkiksi USA:n vastaava ilmaherruuskone McDonnell Douglas F-15 Eagle.

Su-35 voidaan aseistaa kahdellatoista ilmasta ilmaan -ohjuksella. F-15 kantaa niitä vain kahdeksan.

Su-35:ssä on tehokas 400 kilometrin päähän ”näkevä” kiinteän taajuuden Irbis-E-tutka. Se ei ole pelkästään hyvä asia. Useimmissa läntisissä hävittäjissä on tutka, jonka taajuus hyppelee. Niitä on vaikea häiritä ja myös vaikeampi havaita.

Sen sijaan, kun Su-35 pistää tutkansa päälle, on kuin taivaalle syttyisi valtava radiomajakka.

Ketterä. Su-35 on erittäin manööverikykyinen. Kuva: epa

Tilauksia perutaan koko ajan

Tutkaa lukuun ottamatta Su-35 vaikuttaa siis tehokkaalta hävittäjältä. Mutta pikku hiljaa alkaa paljastua, että kaikki markkinointipuhe ei ole perusteltua.

Vuosina 2016-2018 Kiinalle toimitettiin yhteensä 24 Su-35-hävittäjää, joista Kiina maksoi 2,5 miljardia dollaria. Näistä koneista on eri tietojen mukaan lentokunnossa vain yhdeksän.

Ongelmia on ollut erityisesti avioniikassa eli käytännössä koneiden elektroniikka ei toimi toivotulla tavalla.

Ei kovin hyvää mainosta Venäjän aseteollisuuden vientiponnisteluille.

Ainakin Algeria ja Indonesia ovat peruneet Suhoi-tilauksensa. Myös Egypti on ilmoittanut, diplomaattisen painostuksen jälkeen, että se päätyy Su-35:n sijaan amerikkalaisiin hävittäjiin. Suhoi-hävittäjiä oli jo 17 valmiina tehtaalla Egyptiin toimitettavaksi.

Messut. Ulkomaalaiset sotilashenkilöt tutkivat Su-35-hävittäjää Moskovan ilmailunäyttelyssä 2017. Kaupparintamalla on viime aikoina ollut hiljaisempaa. Kuva: zumawire

Ammutaan helposti alas?

Venäjällä on itsellään yhteensä 103 Su-35-hävittäjää. Tiedossa ei ole, kuinka monta niistä on käytössä Ukrainan sodassa.

Ukrainalainen prikaatinkenraali Oleksiy Gromov kertoi tiedotustilaisuudessa 11. elokuuta, että Ukraina on ampunut alas 24 Suhoi-35-hävittäjää.

Tähän lukuun täytyy suhtautua varauksella, koska sotaa käyvällä maalla on taipumuksena liioitella omaa menestystään.

Joka tapauksessa Venäjä on useiden lähteiden mukaan lähettänyt Ukrainaan vanhentuneita Su-24-rynnäkkökoneita, ilmeisesti korvaamaan pudotettuja Su-35-hävittäjiä.

”On mahdotonta tietää, kuinka monta Su-35-konetta Venäjä on menettänyt Ukrainassa. Yksi asia on kuitenkin tullut selväksi, Su-35 ei ole niin hyvä, kun on väitetty”, kertoo eläkkeellä oleva USA:n ilmavoimien kenraali puolustusalan 19Fortyfive -julkaisulle.

”Paperilla se vaikuttaa olevan ihan käypäinen hävittäjä. Mutta todellisessa sotatilanteessa aikaisemmat oletuksemme Su-35:n tehokkuudesta ovat osoittautuneet vääriksi”, jatkaa entinen kenraali.

Suomen rajalla. Venäjä on sijoittanut Su-35-hävittäjiä myös lähelle Suomea Besovetsin eli suomalaisittain Viitanan lentokentälle Petroskoin lähistölle. Kuva: Venäjän ilmavoimat

