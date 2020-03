Kreikassa maan rajaviranomaiset ja armeijan joukot estivät sunnuntaiaamun ja maanantaiaamun välisen vuorokauden aikana noin 9900 ihmistä pääsemästä maan rajan yli Turkista. Samalla 68 ihmistä pidätettiin Kreikan puolella epäiltyinä laittomasta maahantulosta.

LUE MYÖS Eurooppa on housut kintuissa uuden maahanmuuttokriisin edessä

Tuhannet siirtolaiset pyrkivät yhä maanantaina Kreikkaan, vaikka maa on ilmoittanut estävänsä maahantulon ja käyttää muun muassa kyynelkaasua tulijoiden pysäyttämiseen. Yksi lapsi on kuollut joenylityksessä veneen kaaduttua, kreikkalaisviranomaiset ovat kertoneet.

Kreikan hallitus on jo viikonloppuna syyttänyt Turkkia ei vain rajojen avaamisesta, vaan myös siirtolaisten suoranaisesta avustamisesta ja kuljettamisesta raja-asemille. 40-vuotias kamerunilaissiirtolainen Therose Ngonda kertoi Turkin järjestelyistä kreikkalaislehti Kathimerinille. Hän saapui Kreikkaan kahlaten Evrosjoen yli. Joki virtaa Kreikan ja Turkin rajalla ja sen ylittäminen on helppoa.

Ngondan mukaan siirtolaisille kerrottiin Turkissa, että heillä on 72 tuntia aikaa lähteä maasta. Kamerunilainen kertoo hypänneensä yhtään kymmenistä busseista, joilla Turkki kuljetti ihmisiä Istanbulista Kreikan rajalle. Rajalla hänet ohjattiin jokeen Turkin puolella ja näytettiin suunta, minne mennä.

Kreikan mukaan siirtolaisten liikehdinnässä on nähtävissä kaikki merkit Turkin järjestelmällisestä pyrkimyksestä työntää siirtolaisia Eurooppaan. Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ei ole eri mieltä. Hän sanoo Helsingin Sanomille, että ilmiö vaikuttaa Turkin järjestämältä operaatiolta ja siinä on ”hybriditoiminnan piirteitä”.

”Tilanne Kreikan rajalla on sillä tavalla poikkeuksellinen, että saamiemme tietojen mukaan siellä on ollut hyvin järjestettyä liikennettä rajalle ja rajavyöhykkeelle. Näyttäisi tällä hetkellä, että tässä on järjestettyjä elementtejä”, Haavisto sanoo lehdelle.

Oikeus hakea turvapaikkaa perustuu kansainvälisiin sopimuksiin. Haaviston mukaan Kreikan ilmoitusta maahantulon estämisestä kuitenkin ymmärretään tässä tilanteessa, ”jos kyse on järjestetystä operaatiosta”.

Ulkoministeri sanoo myös, että nyt rajan yli pyrkivät ihmiset eivät ole Syyriasta tulleita pakolaisia.

”Kyse ei ole Idlibin pakolaisista, koska meidän tietojemme mukaan Turkin ja Syyrian välinen raja on samaan aikaan kiinni. Sieltä ei juurikaan siviiliväestöä Turkin puolelle tule”, Haavisto sanoo HS:lle viitaten Turkin ja Syyrian pommituksiin Idlibin alueella.

”Analyysi tästä pakolaisjoukosta, joka juuri tällä hetkellä on tullut Turkin ja Kreikan rajalle, on toinen kuin vuonna 2015, jolloin pakolaiset olivat aidosti Syyrian sotaa pakoon lähteneitä ihmisiä. Ymmärrän, että siellä raja-alueella on hyvin monia eri kansallisuuksia ja henkilöitä, jotka ovat pidempään oleskelleet Turkissa ja ehkä lähteneet rajalle väärän lupauksen tai houkuttelun perusteella.”

Twitter-tilillään Haavisto korostaa EU:n ja Turkin vuonna 2016 solmiman pakolaissopimuksen noudattamisen tärkeyttä.

LUE SEURAAVAKSI: