Vihreiden varapuheenjohtaja, ensimmäisen kauden kansanedustaja Atte Harjanne vastaa ihmetykseen, joka on herännyt vihreiden ministerikierrätyksestä.

Harjanne keräsi selvästi suurimman äänisaaliin vihreiden varapuheenjohtajakisassa syyskuun puoluekokouksessa. Tästä huolimatta Harjanne jäi ministerikierrätyksessä rannalle ja sai ympäristöministeriäänestyksessä vain yhden äänen maanantaina.

Tilanne on herättänyt ihmettelyä puoluekokouksen tahdon sivuuttamisesta. Arvostelijat ovat kiinnittäneet huomiota muun muassa siihen, että Harjanne on ”kallellaan oikealle”, kannattaa ydinvoimaa ja Nato-jäsenyyttä. Esimerkiksi kokoomuksen entinen kansanedustaja Kimmo Sasi katsoi Twitterissä, että nyt ”puolue on täysin tiukkojen punavihreiden käsissä”.

Ihmettely oli sen verran laajaa, että sitä kommentoi tiistaina myös vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo ja myöhemmin myös Harjanne itse. Hän kertoi olleensa lähtökohtaisesti tarjolla sijaistamaan sisäministeriä, mutta häntä esitettiin kokouksessa myös ympäristö- ja ilmastoministeriksi.

”Totesin, että olen toki kokouksen niin halutessa käytettävissä, mutta itse uskon, että siihen tarvitaan juuri nyt enemmän kokemusta. En äänestänyt itseäni”, Harjanne tviittasi.

Jo vihreiden tiedotustilaisuudessa selvisi, että sisäministeristä ei äänestetty ja ympäristöministeri Krista Mikkonen tuli valituksi tehtävään.

”Sisäministerivalinnassa tilanne oli se, että valintani olisi johtanut siihen, että koko ministerikaartimme olisi Helsingistä – jättäydyin pois, sillä en pidä sellaista asetelmaa kestävänä”, Harjanne kertoo nyt omalta osaltaan.

”Meillä voi hyvin olla kolme helsinkiläistä ministeriä – sitten kun meillä on enemmän ministereitä.”

Harjanne sanoo olevansa lopputulokseen olen ”erittäin tyytyväinen” ja kehuu uutta ministeritiimiä erinomaiseksi.

"Oma työ jatkuu osana joukkuetta varapuheenjohtajana, ja se on oikein hyvä ja tärkeä pelipaikka”, Harjanne toteaa.

Helsingin Sanomille Harjanne ehti tiistaina myöntää olevansa harmissaan, mutta piti päätöksiä perusteltuina, eikä kokenut olevansa sivussa. Hän kertoi korostaneensa, että tilanne voi näyttää ulkoa käsin ”aika hurjalta ja kurjalta”.

”Ymmärrän, että ulos päin voi näyttää siltä, että oikeistoliberaali mies sai paljon kannatusta puoluekokouksessa ja nyt häneltä suljetaan ovia toisensa jälkeen, vaikka asia ei niin olekaan. Edes minun sanomiseni eivät välttämättä vakuuta tästä kaikkia. Meidän pitääkin puolueena näyttää linjassa, tekemisissä ja viestissä kautta linjan, ettei asia ole näin”, Harjanne sanoi Helsingin Sanomille.

Vihreät jakaa pian lisää paikkoja, kun vihreä eduskuntaryhmä valitsee uuden puheenjohtajan. Nykyinen ryhmyri Emma Kari siirtyy ympäristö- ja ilmastoministeriksi Maria Ohisalon perhevapaan ajaksi.