Kuinka sähköä tuotetaan tulevaisuudessa? Muun muassa sitä pohditaan tämän viikon Markkinaraati-ohjelmassa.

Yli kolmannes sähköstä tuotettiin Suomessa viime vuonna Energiateollisuus ry:n tilaston mukaan ydinvoimalla ja vajaa viidennes vesivoimalla. Hieman vesivoimaa pienemmät siivut olivat biomassalla ja tuulivoimalla.

Energiateollisuus ry:n energiamarkkinajohtaja Pekka Salomaa arvioi Markkinaraadissa, että Olkiluoto 3:n käynnistyminen kasvattaa ydinvoiman osuutta näyttävästi.

”Tuulivoiman kasvu on prosenteissa varmaan vielä kovempaa. Meillä on kaksi isoa tuotantomuotoa, ydinvoima ja tuulivoima. Sitten näitä erinomaisesti täydentäviä ovat vesivoima ja sähkön ja lämmön yhteistuotanto, joka sitten sattuu siihen ajankohtaan, kun meillä on kylmempi”, Salomaa pohtii.

Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen yhtyy näkemykseen tuulivoiman osuuden voimakkaasta kasvusta.

”Arvio on, että joskus vuonna 2030 jopa puolet sähkönkulutuksestamme voidaan kattaa tuulivoimalla, sen jälkeen 70 prosenttiakin”, Mikkonen sanoo jatkaa, että tähän toki vaikuttaa se, kuinka joustot, vetytalous, varastointi ja teollisuuden sähköistyminen kehittyvät.

"Solmittujen liityntäsopimusten perusteella Fingrid on arvioinut, että tuulivoima ohittaa ydinvoiman jo 2026 tai 2027, ja siitä tulee vuositasolla meidän suurin sähköntuotantomuotomme”, Mikkonen sanoo.

Tuulivoiman lisääntyessä on Salomaan mukaan syytä varautua sähkön hintavaihteluihin.

”Todennäköisesti meillä on kohtalaisen maltillinen keskihinta, mutta vaihtelut viikosta toiseen tunnista toiseen on merkittäviä”, Salomaa sanoo ja jatkaa, että vaihteluita voidaan tulla vastaan muun muassa vesivoimalla.

Salomaan mukaan nähtäväksi kuitenkin jää, mistä sähköjärjestelmän jousto lopulta löytyy: yritysten ja kuluttajien kysynnän joustosta vai kenties vedystä.

”Sähköistyminen tulee toimialalle kuin toimialalle”

Myös sijoittajat pääsevät tai joutuvat väkisinkin mukaan energiamurrokseen.

”Sitä on tosi vaikea väistää. Sähköistyminen tulee toimialalle kuin toimialalle”, Aktian salkunhoitaja Juuso Kenkkilä sanoo.

Sijoittaja voi kuitenkin miettiä, lähteekö itse mukaan kaikkein uusimpiin teknologioihin. Kenkkilä kehottaa vähintään tiedostamaan riskit.

”Ainakin pitää paljon opiskella ja ymmärtää mihin lähtee mukaan.”

Kenkkilän mielestä sijoittajalla on kuitenkin myös hyviä vaihtoehtoja. Esimerkiksi tuulivoimaa on tehty jo pitkään, ja alalla on kokeneita ja kannattavia yhtiöitä.

”Sitä kautta pääsee turvallisesti mukaan pitkän aikavälin kasvuun”, Kenkkilä sanoo.

