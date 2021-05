Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kuvailee Valko-Venäjän tapahtumia dramaattisiksi.

Ryanairin lento Ateenasta Vilnaan pakotettiin viime sunnuntaina laskeutumaan Minskiin, ja koneessa ollut oppositiotoimija ja toimittaja Raman Pratasevitš pidätettiin.

”Kyllä se oli hyvin dramaattinen, yllättävä teko. Herättää monia kysymyksiä. On koettu, että ilmatila siviililiikenteessä on saumaton ja se saumattomuus on toiminut. Tämä oli siinäkin mielessä hyvin dramaattinen ja aika käänteentekevä puuttuminen”, Niinistö kommentoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

”Tulee seurattavaksi, tuleeko Pratasevitšista Valko-Venäjän Navalnyi”, hän jatkoi viitaten Venäjän oppositiojohtajaan.

EU on Niinistön mukaan toiminut asiassa ”harvinaisen ripeästi”.