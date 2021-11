Suomessa käynnissä olevan koronaepidemia-aallon tautihuippu voi olla vasta edessä, arvioivat asiantuntijat.

Aikaisemmin HUSin infektioylilääkäri Asko Järvinen , Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet ja HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen arvioivat Ilta-Sanomille, että koronan viidennen aallon tautihuippu osuu joulun tienoille.

Asiantuntijat päivän koronatiedotustilaisuudessa olivat varovaisempia, kun Uusi Suomi kysyi, näyttääkö nyt siltä, että tautihuippu on jouluna ja mitä se tarkoittaa suomalaisten joulunvietolle.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) projektipäällikkö Anna Katz kuitenkin myönsi, että talvesta voi tulla kova. Hän viittasi tiedotustilaisuudessa myös kausivaihteluun.

”Kyllähän monet mallinnukset ja esimerkiksi Euroopan tautiviraston ennustukset sitä kertovat, että voi olla vielä kova talvi edessä, joten huippu voi hyvinkin olla meillä vasta edessä päin”, Katz vastasi tilannekatsauksessa tänään.

”Kannattaa edelleen harkita, että jos on rokottamaton, niin kannattaako esimerkiksi tavata iäkkäitä isovanhempia tai muita iäkkäitä. Kaikki nämä varokeinot pitäisi nyt muistaa. Ei pelkästään rokotukset, vaan etäisyyden pitämiset ja maskit ynnä muut.”

Voimme vaikuttaa siihen, mitä joulua kohti tapahtuu

Strategiajohtaja Pasi Pohjola sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) muistutti, että pandemian aikana on opittu, että epidemian etenemisen ennustaminen on vaikeaa ja osin se on vaikeaa siksi, että rajoitustoimet ja ihmisten oma toiminta vaikuttavat paljon epidemian etenemiseen ja siihen, milloin tautihuippu tulee.

”Nostaisin esille, että jos ennustetaan, että pandemiahuippu ajoittuu jouluun, niin tietysti kysymys on se, että haluammeko, että epidemia on pahimmillaan joulun aikana, jolloin pitäisi olla se yhdessäolon ja rauhoittumisen ja sukulaisten tapaamisen aika”, Pohjola huomautti.

”Me kaikki voimme vaikuttaa itse omilla toimillamme siihen, mitä tälle epidemialle tästä eteenpäin kohti joulua tapahtuu. Eli muistetaan ne henkilökohtaiset hygieniatoimet, vältetään tarpeettomia kohtaamisia, käytetään maskia, ei liikuta sairaana, käydään testissä silloin, kun oireet ovat”, Pohjola korosti.

Lisäksi viranomaiset käyttävät Pohjolan mukaan kokonaisharkintaa ja tarkastelevat tilanteita, joihin rajoituksia voidaan kohdentaa ja siten vähentää tautipainetta.

Johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä muistutti, että vielä ehtii myös ottaa koronarokotteen joulua varten.

”Jos mietit sitä omaa joulunviettoasi ja et ole käynyt hakemassa rokotetta, niin nyt se kannattaa tehdä, vielä ehtii.”

