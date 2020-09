Keskustan kansanedustaja Hannu Hoskonen kritisoi hallituksen esitystä ensi vuoden talousarvioksi. Hänen mielestään Suomen vuotuinen velanotto on nyt sellaisella tasolla, että muutos kohti valtiontalouden tasapainoa pitää tehdä jo seuraavaa talousarviota laadittaessa.

Hoskosen mielestä esitys sisältää monia hyviä yksityiskohtia, mutta samalla esityksessä on kohtia, joiden hyväksyminen ”aiheuttaa korvaamatonta vahinkoa.”

Hoskosen mukaan kotimaisen energian väheneminen energiamarkkinoilla on Suomen huoltovarmuuden kannalta ”valtava riski”.

”Turpeen veronkorotus tekee turpeen käytöstä yleensä taloudellisesti kannattamatonta. Turve on välttämätön seospolttoaine CHP-kattiloissa. Huonolaatuinen energiapuu tai kuorimassa tarvitsee aina tukipolttoaineen. Maatilat, broilerikasvattamot, kauppapuutarhat ja viherrakentaminen joutuvat ylipääsemättömiin vaikeuksiin turpeenkäytön loppuessa. Kotimainen turve korvataan nyt fossiilisilla polttoaineilla. Ilmastopolitiikan kannalta tilanne on järjetön”, Hoskonen toteaa tiedotteessaan.

Hän lisää, että turpeen korvaajaksi voimalaitoksissa on ehdotettu energiapuuta. Kuitenkaan Hoskosen mukaan tällaista puumäärää ei Suomen energiapuumarkkinoilla ole.

”Jo nyt ajetaan sellutehtaille tarkoitettua kuitupuuta suoraan voimalaitoksille poltettavaksi. Hallitusohjelmassa tämä on nimenomaan kielletty. Turpeen veron korotus nostaa turpeella tuotetun energian hintaa niin, että on kannattavaa ajaa polttoon myös heikompilaatuista tukkipuuta. Tämä on kansantalouden kannalta valtavaa tuhlausta.”

”Arvokkaan runkopuun polttaminen sotkee vähitellen metsäteollisuuden puuhuollon ja on täysin perusteltua sanoa, että lähiaikoina Suomesta suljetaan lisää metsäteollisuuden tuotantolaitoksia. Nyt vaarannetaan metsäteollisuuden tulevaisuus Suomessa.”

Hoskosen mukaan turpeen käytön loppuminen avaa Itä-Suomessa markkinat venäläisen hakkeen voittokululle.

”Pahinta hallituksen energialinjauksessa on Suomen omien energiavarojen museoiminen ja puuhuollon vaarantaminen.”

Hoskosen mukaan nyt tehtävillä päätöksillä sadoilta turvealan yrittäjiltä loppuvat työt ilman minkäänlaista ennakkovaroitusta tai siirtymäaikaa.

”Suomen kannalta päätös on tuhoisa ja vaikeuttaa maaseudulla asuvien ihmisten elämää kohtuuttomilla seurauksilla. On järkyttävää, että Suomen keskusta on tällaisissa päätöksissä mukana. Tilanteen tekee sietämättömäksi, että EU:lta tulevilla rahoilla ollaan tuhoamassa harvaan asutulta maaseudulta työpaikkoja juuri niiltä alueilta, jotka kärsivät yli kymmenen prosenttia suuremmasta rakenteellisesta työttömyydestä”, Hoskonen toteaa tiedotteessaan.