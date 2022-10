Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on vieraillut Norjassa alkuviikosta.

Presidentti. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on vieraillut Norjassa alkuviikosta.

Presidentti. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on vieraillut Norjassa alkuviikosta.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on luvannut toimittaa Ukrainalle edistyksellisen ilmapuolustusjärjestelmän, kertoo Valkoinen talo.

Biden keskusteli eilen maanantaina Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa ja tuomitsi Venäjän ohjusiskut Ukrainaan. Venäjä iski ohjuksin ympäri Ukrainaa ja myös pääkaupunki Kiovaan maanantaina. Mukana oli siviilikohteita.

Venäjän puolustusministeriö on kertonut tänään joukkojensa jatkavan pitkän kantaman ilmaiskuja Ukrainan energia- ja sotilasinfrastruktuuria vastaan, uutisoi The Guardian, jonka mukaan maanantain iskujen uhriluku on noussut 19 kuolleeseen ja yli sataan haavoittuneeseen ukrainalaisviranomaisten tietoihin perustuen. Iskut ovat jatkuneet tänään ainakin Lvivin alueella lännessä, lehti kertoo.

Biden välitti surunvalittelunsa järjettömissä iskuissa kuolleiden ja loukkaantuneiden läheisille.

”Presidentti Biden lupasi jatkaa Ukrainan puolustamiseen tarvittavan tuen tarjoamista mukaan lukien kehittyneet ilmapuolustusjärjestelmät”, Valkoisen talon tiedotteessa kerrotaan.

Biden lupasi Ukrainalle turvallisuusavun lisäksi taloudellista ja humanitaarista apua sekä korosti sitä, että Venäjä tulee pitää vastuussa sotarikoksistaan ja julmuuksistaan.

Tähän saakka avainkalustoa Ukrainassa ovat olleet Yhdysvaltain ja liittolaisten lahjoittamat Himars-raketinheittimet, joiden avulla Ukraina on kyennyt tekemään täsmäiskuja Venäjän asevarikkoja ja logistiikan solmukohtia vastaan. Tämä on taas vähentänyt Venäjän kykyä käyttää tykistöään.

Tätä Niinistö tarkoittaa sodan uudella vaiheella

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kiittelee luvattua lisäapua Ukrainan ilmapuolustukseen. Presidentin mukaan se on hyvin looginen ja turvaava vastaus uuden tyypin toimintaan.

Niinistö puhui jo eilen sodan uudesta vaiheesta. Tänään hän täsmensi tiedotustilaisuudessa viittaavansa siihen, että nyt käytetään ehkä järeämpää pitkän kantaman ohjusasetta ja vielä siviilien turvallisuudesta riippumatta. Näin Venäjä pyrkii ilmeisesti vaikuttamaan nimenomaan siviiliväestöön myös infrastruktuurin tuhoamisen kannalta.

Presidentti Niinistö kertoi myös kysyttäessä, ettei hän suunnittele nyt keskusteluja Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Jos näköpiirissä olisi jotakin hyvää, jolla tilannetta voisi lieventää, hän olisi avoin keskustelulle, mutta nyt näin ei ole.

"Eipä silloin kannata paljoa soitellakaan.”

Putin ja Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan tapaavat Kazakstanin pääkaupungissa Astanassa tällä viikolla, kertoo kansainvälinen media.

LUE SEURAAVAKSI: