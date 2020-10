Ryhmyri. ”Olen tyytyväinen siitä, että meidän ryhmä on loppujen lopuksi aika yhtenäinen. Meillä ei ole olemassa mitään blokkijakoa, joka joskus on ollut keskustan eduskuntaryhmässä. Rohkenen nyt sanoa osoittelematta mitään muita ryhmiä, että tässä eduskunnassa on monia paljon jakaantuneempia ryhmiä”, sanoo keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen, joka aiemmin pelkäsi erittäin repivää puheenjohtajakisaa.

Kuva: Petteri Paalasmaa