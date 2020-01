”Suomen Kuvalehden juttu luo kuvaa kytköksistä, joita ei ole olemassa.” Näin sanoo kansanedustaja Mika Niikko (ps) yritysyhteydestään Kiinan valtioon.

Suomen Kuvalehti kertoi torstaina, että Niikolla on ollut tiedettyä läheisemmät yhteydet kiinalaistaustaiseen yhtiöön, jonka taustalla vaikuttaa Kiinan valtio. Lehti paljasti, että Niikko oli yhtiön perustajajäsen, mitä kansanedustaja ei ole kertonut sidonnaisuusilmoituksessaan.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana toimivalta Niikolta on jo ehditty vaatia selvitystä asiasta.

Niikko korostaa tiedotteessaan, että hän ei omista Realmax Oy:n osakkeita.

”Olin Realmax Oy -nimisen suomalaisen yrityksen osakas kahdenkymmenen prosentin osuudella. Omistus kesti vajaan neljän kuukauden mittaisen ajanjakson alkaen yrityksen perustamishetkestä. Luovuin osuudestani 11.10.2017 samalla viidensadan euron nimellisarvolla, jolla osakkeet kesällä ostin. Luovuin osakkeista samaan aikaan, kun perustimme kansanedustajien kanssa eduskuntaan vienninedistämisfoorumin välttääkseni kaikki eturistiriidat”, Niikko toteaa.

Suomen Kuvalehti kertoo jutussaan Niikon toimineen aktiivisesti Suomen ja Kiinan yrityssuhteiden edistämisessä.

”Minulla ei ole missään vaiheessa ollut kaksoisroolia, jossa olisin edistänyt kansanedustajan työssäni omistamieni yritysten etua. Julkisissa ilmoituksissani en ole salannut mitään. Olen ilmoittanut kaikki ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat omistukseni. Minulla ei ole taloudellisia sidoksia mihinkään kiinalaiseen yritykseen”, Niikko toteaa.

Hän toteaa, että viennin ja matkailun edistäminen kuuluu kansanedustajan toimenkuvaan.

”Olen edistänyt Suomen etua ja kauppasuhteita Kiina-ystävyysryhmän ja vienninedistämisfoorumin puheenjohtajan roolissa. Roolini muututtua tultuani valituksi ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajaksi luovuin näistä tehtävistä.”

Niikon mukaan Kiinan valtio tai mikään valtiollinen toimija ei ole kohdistanut häneen vaikuttamisyrityksiä.

”Olen kansanedustajana sitoutunut valvomaan Suomen kansallista etua kaikessa sisä- ja ulkopoliittisessa toiminnassa”, Niikko sanoo.

”On realiteetti, että Kiina on Suomelle merkittävä kauppakumppani. Samalla Kiinan markkinaan ja kiinalaisiin investointeihin liittyy riskejä, jotka yritysten ja kansallisten toimijoiden on otettava vakavasti. Sinisilmäinen ei tietenkään pidä olla. On myös hyvä, että media on hereillä, mutta ylitulkintoihin ei pidä rynniä.”

Realmax Oy – Mistä on kyse?

Kiinan valtion omistama sijoitusyhtiö SDIC Intelligence ja kiinalainen RealMax-konserni kertoivat vuonna 2017 investoivansa Suomeen. Samalla tiedotteessa kerrottiin, että yhtiöllä on Vantaalla toimipiste, jossa vaikuttaa Suomeen perustettu yritys RealMax Oy. RealMax Oy:n toimitusjohtaja ja perustajaosakas on kiinalainen Hang Si, ja yhtiötä perustamassa olivat myös kansanedustaja Niikko sekä hänen perussuomalainen kollegansa Ville Vähämäki.

Niikon mukaan hän ja Vähämäki olivat osakkaina vain hetkellisesti auttaakseen kiinalaista tuttavaansa perustamaan yrityksen.

RealMax Groupin tiedotteen mukaan yhtiön Suomen-toimipiste oli perustettu vuoden 2017 aikana.

”Investoinnin myötä yritys pyrkii laajentamaan toimintaansa nyt myös Suomessa solmimalla kumppanuuksia paikallisten huippuyritysten kanssa,” RealMax-konserni totesi tiedotteessa.

RealMax Oy:n toimitusjohtaja Hang Si on osallistunut muun muassa eduskunnan Kiina-päivään, jossa oli paikalla myös Mika Niikko. Teemapäivä järjestettiin vuonna 2018. Niikko oli perustanut vuotta aiemmin kansanedustajien vienninedistämisfoorumin.