Sanna Marinin (sd) hallitus kokoontuu sunnuntaina pohtimaan koronavirusrajoitusten purkamista. Kokouksen aihelistan on pohjustanut valtiosihteeri Martti Hetemäen johtama valmisteluryhmä.

Iltalehden tietojen mukaan sunnuntain neuvottelussa käsitellään laajaa kirjoa rajoitusten poistamisesta. Esillä voivat olla ainakin ravintoloiden sulku, kulttuuri- ja harrastetilojen toiminta ja Suomen rajojen tilanne. Osa rajoituksista on voimassa 13. toukokuuta saakka, eli enää alle kaksi viikkoa, joten uusilla päätöksillä rajoitusten jatkamisesta tai purkamisesta alkaa olla kiire.

Myös oikeuskansleri Tuomas Pöysti korostaa, että hallituksen on ensi viikolla tehtävä päätöksiä jatkosta.

”Ensi viikon aikana hallituksen on linjattava, miten jatketaan eteenpäin. Päätöksiä on luvassa. Myös tämän aika vakavan taloustilanteen osalta tarvitaan päätöksiä”, hän sanoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Pöysti on hallituksen sunnuntaista kokousta kommentoidessaan varovainen sanoissaan.

”En halua sanoa lopullista kantaani, mutta tautitilanne on edelleen vakava; meitä uhkaa edelleen tartuntojen kiihtyminen. Kaikki kansainvälinen asiantuntijatieto muista maista kertoo, että tämä tartunta lähtee helposti uudelleen leviämään. Tautitilanne on edelleen vakava. Pohdintaa herättää tietysti myös taloudelliset poikkeusolot, nythän on tulossa poikkeuksellisen syvä taantuma, mutta täyttääkö se valmiuslaissa olevat kriteerit, on hyvä kysymys. Valmiuslaissa on enemmän hyödykesäännöstelyyn liittyviä kysymyksiä kuin tähän tilanteeseen liittyviä.”

Pöystin kokonaisarvio koronaviruksen hoitamisesta Suomessa on, että elämää on onnistuttu suojelemaan hyvin.

”Kuolemantapauksia on merkittävästi mutta niitä on saatu rajattua. Kokonaisarvio omalta osalta on sen suuntainen, että oikeusvaltio on Suomessa pysynyt hyvin, meillä on käyty punnintaa ja kansalaiskeskustelua valtuuksista. Sen sijaan, mitä pidempään tilanne jatkuu, sen raskaammaksihan se käy taloudelle ja myös sosiaalisesti. Kriisitilanteet yleensä heikentävät heikommassa asemassa olevien ihmisten asemaa entisestään”, hän analysoi.