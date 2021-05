Italian pääministeri Mario Draghi astui torstai-iltana toimittajien eteen muun muassa välittääkseen viestin Italian äärioikeistojohtajan Matteo Salvinin säikäyttämille sijoittajille.

”Moni on kysynyt, miten aion onnistua siinä, mitä olen luvannut tehdä. Tähän asti olen elämässäni aina tehnyt sen, mitä olen luvannut ja näin aion tehdä nytkin. En usko, että tämä hallitus tai parlamentti tulevat asettumaan poikkiteloin”, Draghi vastasi Salvinin viime viikonloppuna esittämään arvioon, ettei istuva hallitus pysty viemään lupaamiaan tärkeitä rakenneuudistuksia läpi.

”Kauniisti sanottuna tällaiset puheet ovat täysin sopimattomia”, Draghi jatkoi viitaten siihen, että Salvini samaan aikaan spekuloi jo Italian tulevalla presidentillä, joka valitaan vajaan vuoden kuluttua.

FAKTAT Italian poliittinen turbulenssi EKP:n entinen pääjohtaja Mario Draghi nimitettiin Italian pääministeriksi 13. helmikuuta. Hallituksessa ovat mukana kaikki parlamenttipuolueet uusfasistista Fratelli d’Italiaa lukuun ottamatta. Politiikan tasapaino heilahtaa seuraavan kerran viimeistään vuoden 2022 alussa, jolloin Italialle valitaan seuraava presidentti. Presidentillä on suuri valta erityisesti hallituksen ja pääministerin valinnoissa ja nimityksissä. Italian parlamenttivaalit pidetään viimeistään kesäkuussa 2023. Tällä hetkellä gallupien kärjessä ovat äärioikeistolaiset ja eurokriittiset Lega ja Fratelli d’Italia. Fratelli d’Italia on noussut oppositioasemansa vuoksi lähes tasoihin suosituimman puolueen Legan kanssa ja sen johtaja Giorgia Meloni ohitti Lega-johtaja Matteo Salvinin Italian suosituimpana poliitikkona jo viime kesänä.

Salvini on puhunut voimakkaasti myös sen puolesta, että Draghi nostettaisiin presidentiksi, jolloin uudet parlamenttivaalit pidettäisiin jo vajaan vuoden kuluttua. Se tietäisi monien asioiden muuttuvan elvytyssuunnitelmissa.

Draghi ei toistaiseksi ole kommentoinut presidenttihalujaan mitenkään ja jätti vastaamatta aikeitaan koskevaan suoraan kysymykseen myös torstaina.

La Stampa -lehti arvioi aikaisemmin tällä viikolla, ettei presidenttiys kiinnosta Draghia ainakaan, ennen kuin hän on saanut kunnianhimoisen rakenneuudistusohjelmansa vietyä läpi. Draghi tietää myös varsin hyvin, miten markkinoilla reagoitaisiin, jos nyt gallupien kärjessä olevat Italian eurokriittiset puolueet Lega ja Fratelli d’Italia nousisivat valtaan.

Markkinoiden tyytyväisyys näkyi heti

Markkinoiden tyytyväisyys Mario Draghin kommentteihin näkyi valtionlainamarkkinoilla heti. Italian 10-vuotisen valtionlainan korko laski jo tiedotustilaisuuden aikana 1,07 prosenttiin, kun se torstaiaamuna noteerattiin 1,15 prosentissa. Tiedotustilaisuuden jälkeen korko noteerattiin 1,05 prosentissa.

Sijoittajien helpotus on suuri, sillä koko alkuviikon ajan markkinoilla on hermoiltu Salvinin ulostulojen todenperäisyyttä ja tarkoitusperiä. Draghin hallituksen kaatuminen tai sen suunnittelemien uudistusten vesittyminen olisi myrkkyä rajusti velkaantuneelle Italialle, jonka velkasuhde nousee tänä vuonna noin 160 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

”Tästä tilanteesta, kun velkaa on näin valtavasti, päästään ulos vain vahvan talouskasvun kautta. Sen vuoksi koko Italian uskottavuus on nyt tärkeää; se näkyy suoraan koroissa ja kun velkaa on niin paljon kuin meillä on, koroilla on merkitystä”, Draghi kommentoi.

Matteo Salvini sai torstain tiedotustilaisuudessa myös toisen kylmän suihkun niskaansa, kun Draghi tyrmäsi ajatukset tasaverosta.

”Tekeillä olevan verouudistuksen on tuettava kasvua. Se tarkoittaa sitä, että verotus tulee Italiassa pysymään progressiivisena”, hän vastasi 15 prosentin tasaveroa jo pitkään ajaneelle Salvinille.

Poliittinen riski pysyy päiväjärjestyksessä

Draghin hallitus sinetöi torstaina uuden 40 miljardin euron koronatukipaketin, jonka pääministeri toivoo jäävän lajissaan viimeiseksi. Draghi odottaa Italian talouden lähtevän kasvuun jo kuluvalla vuosineljänneksellä.

”Pikkuhiljaa olemme asteittain palaamassa normaaliin ja se tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa myös rakenteellisia uudistuksia tarvitaan. Meidän on saatava paljon nopeampaa kasvua aikaiseksi”, hän huomautti.

Kasvua ja uudistuksia koskevat lupaukset ovat mannaa sijoittajien korville, ja heistä moni pitää Mario Draghia Italian uuden alun takuumiehenä. Maan poliittinen riski pysyy kuitenkin päiväjärjestyksessä, vaikka Draghi jälleen onnistui rauhoittamaan markkinat hetkellisesti.