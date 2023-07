Kiina myi tämän vuoden alussa enemmän autoja ulkomaille kuin mikään muu valtio. Kiina vei 1,07 miljoonaa autoa ensimmäisen kvartaalin aikana, joka on 58 prosentin kasvu viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna.

Kiina on kasvattanut autovientiä huimalla nopeudella viimeisten viiden vuoden aikana. Vuonna 2018 maa vei noin miljoona autoa ulkomaille. Vuosien 2018–2022 aikana määrä kolminkertaistui 3,1 miljoonaan.

Kiina on ollut jo vuodesta 2008 määrällisesti maailman suurin automarkkina. Se tuotti viime vuonna 34 prosenttia kaikista vuoden aikana valmistetuista autoista.

Automarkkinat kasvoivat kiihtyvästi 2010-luvulla, kun Kiinan nopea vaurastuminen ja autolainojen tarjonnan kasvu lisäsivät autojen kotimaan kysyntää.

Kiinasta on kuitenkin tullut vasta viime vuosien aikana autoviennin supervalta. Se on seurausta sähköautomarkkinoiden kasvusta ja Ukrainan hyökkäyssodasta.

Sen vienti ulkomaille koostuu pääasiassa sähköautojen viennistä. Maan suurimpia sähköautoviejiä ovat BYD ja SAIC Motor. Myös Tesla, jolla on suuri tehdas Shanghain lähistöllä, vie sähköautoja Kiinasta.

Autoalan keskusliiton toimitusjohtajan Tero Lausalan mukaan Kiinan ehdoton valttikortti ulkomaan markkinoilla on sähköautojen hinta.

”Kiinalaisten tuotantovolyymit ovat niin suuria, että he pystyvät kilpailemaan hinnalla. Näin he pystyvät haastamaan varsinkin eurooppalaiset sähköautojen valmistajat, sekä osittain myös Teslan”, Lausala sanoo.

Kiinalaiset automerkit ovat rantautuneet kuluneen vuoden aikana myös Suomeen. Sekä SAIC Motorin valmistamia MG-täyssähköautoja että BYD:n sähköautoja on alettu myymään Suomessa kevään aikana.

”Suomessa on nähty nyt ensimmäiset merkit kiinalaisista autoista. Norjassa ja Ruotsissa, joiden sähköautomarkkinat ovat kehittyneempiä kuin Suomessa, myydään jo sellaisia malleja myynnissä, mitä meillä ei vielä ole.”

Vaikka Lausalan mukaan Suomessa tällä hetkellä myytävät mallit ovat hintavia, hän uskoo jatkossa tulevan näkemään yhä enemmän kiinalaisia edullisemman luokan sähköautoja.

Sodan taloudellinen voittaja

Toinen tekijä, joka on kiihdyttänyt kiinalaisten autotuotteiden vientiä johtuu Ukrainan sodasta ja Venäjää vastaan asetetuista pakotteista.

Perinteisesti Kiinan autovienti on suuntautunut nouseviin talouksiin. Kuluneen 12 kuukauden aikana Venäjä on noussut maan suurimmaksi vientimarkkinaksi. Venäjän autovientiä on lisännyt erityisesti länsimaalaisten autovalmistajien vetäytymien markkinoilta Ukrainan sodan seurauksena.

Tämän vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana Kiina vei noin 112 000 autoa Venäjälle. Määrä vastaa koko vuoden 2022 ajan vientiä.

Toisin kuin muussa autoviennissä, sähköautojen osuus on ollut pieni Venäjän myynnissä. Sen sijaan linja-autojen ja kuorma-autojen vienti on ollut vilkasta.

Sähköfarmareita Suomeen?

Kiinan tavoitteena on vuoteen 2049 mennessä saavuttaa dominoiva asema automarkkinoilla. Se pyrkii tähän suuntaamalla resursseja korkean teknologian tuotannonaloille ja panostamalla entistä enemmän omaan tuotekehitykseen.

Vaikka kiinalaiset autot eivät ole olleet vielä laajasti esillä Suomen katukuvassa, sillä on edellytykset kasvaa suureksi toimijaksi Euroopassa. Lausalan mukaan kiinalaiset yritykset ”testaavat” tällä hetkellä Euroopan markkinoita.

Yksi autovalmistaja, jonka saapumista Suomeen hän seuraa on Nio.

”Nio on yksi Kiinan suurimpia autovalmistajia. Sillä on hyvin vahva valikoima, josta löytyy jopa farmareita, joita suomalaiset ovat kaivanneet sähköversiona. On kiinnostavaa seurata BYD:n ohella, millä nopeudella niitä alkaa tulla Suomeen”, Lausela sanoo.

Nio kertoi toukokuussa suunnittelevansa tuovansa Euroopan markkinoille alle 30 000 euroa maksavan sähköauton. Yrityksen perustaja William Li on kertonut yrityksen tarkoituksena napata markkinaosuuksia Euroopassa etenkin Vokswagenilta.

