Suomen ja Ruotsin tulisi liittyä puolustusliitto Natoon, katsoo vihreiden kansanedustaja Atte Harjanne.

”Ajattelen, että Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys edistäisi sekä Suomen omaa, että koko Euroopan turvallisuutta ja on siksi tavoiteltava asia. Liittyminen vahvistaisi Pohjoismaiden ja Baltian puolustusta, Natoa ja EU:n toimintakykyä. Samoja hyötyjä saataisiin toki jo siitäkin, että Natoon liittyisi ainoastaan Suomi ilman Ruotsia, mutta koko pakettia vähemmän. Liittoutumisen hintalappuna voidaan nähdä tietynlainen kansallisen liikkumatilan kaventuminen, mutta tämän merkitystä arvioidessa on paikallaan välttää likinäköisyys ja tarkastella Suomen turvallisuuden kytköstä lähialueisiin laajemmin”, Harjanne kirjoittaa blogissaan.

”Kaikkein surkein vaihtoehto olisi varmaankin se, että Ruotsi liittyisi Natoon, ja Suomi sulkisi itsensä liiton ulkopuolelle. Silloin riskinä ovat kylmät ja yksinäiset ajat.

Ruotsissa tosin liittoutumattomuuspolitiikka on Ruotsin sosiaalidemokraattien turvallisuuspolitiikan keskeinen kulmakivi, jota Ruotsin valtiopäivien enemmistö ryhtyi nakertamaan viime joulukuussa, kun porvaripuolueet ruotsidemokraattien tuella ryhtyivät kannattamaan Suomen mallin mukaista Nato-optiota ja saivat läpi aloitteen, että Ruotsin tulisi vaihtaa liittoutumattomuuslinja Suomen esimerkin mukaiseen Nato-optioon.

Ruotsin valtiopäivillä hyväksyttyä uutta Nato-linjaa ei hallitus kuitenkaan ole omaksunut, ja Ruotsin ulkoministeri Ann Linde (sd) ja puolustusministeri Peter Hultqvist (sd) pyrkivät taannoin panemaan keskustelulle pisteen ja totesivat, ettei hallitus hylkää sotilaallista liittoutumattomuutta.

Vihreiden Harjanne kuitenkin on herännyt pohtimaan Suomen ja Euroopan turvallisuusjärjestelyitä laajemmin, kun juuri nyt ”turvallisuuspoliittinen tunnelma Euroopassa” ennen kaikkea Venäjä toimien takia.

”Venäjä keskittää voimaa Ukrainan suunnalle, oppositiojohtaja Navalnyi riutuu vankilassa ja Tsekeissä on noussut esiin vakavia epäilyjä venäläisten tiedustelupalveluiden osuudesta ammusvarikon räjähdykseen maassa vuonna 2014”, Harjanne summaa.

Hän huomauttaa, ettei Nato puolustusliittona edes laajetessaan tosiasiassa uhkaa Venäjää alueena, vaikka Venäjän nykyhallinnon linssin läpi katsottuna Naton laajentuminen tuskin olisi vakauttavaa.

”Tämä näkökulma on paikallaan ymmärtää, mutta sen ei ole syytä määrittää pohjoismaisia puolustuspoliittisia valintoja tai kaventaa kansallista liikkumatilaa. Kärjistäen voi todeta, että jos Euroopan turvallisuus järjesteltäisiin Kremlille mieleisellä tavalla, se tietäisi kovia aikoja vapaudelle, demokratialle ja kansalliselle itsemääräämisoikeudelle monissa maissa. Etupiiriajattelu ei yksinkertaisesti sovi eurooppalaiseen arvopohjaan.”

Harjanne huomauttaa, että Natolla on jo keskeinen asema Suomen turvallisuuspolitiikassa ja 27 EU:n jäsenmaasta 21 kuuluu Natoon. Hänen mukaansa suhde Natoon muodostaa jakolinjan myös pohjoismaisessa puolustusyhteistyössä, kun Tanska, Norja ja Islanti ovat jäseniä, mutta Ruotsi ja Suomi eivät ole. Euroopan Nato-maille liittouma on ensisijainen puolustuspolitiikan perusta, jota muut järjestelyt täydentävät, Harjanne toteaa.

”Tästä näkökulmasta Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon selkeyttäisi Euroopan turvallisuusrakenteita huomattavasti. Erilaisia täydentäviä yhteistyökuvioita ja -järjestelyitä olisi toki edelleen, mutta ilman ylimääräistä saumaa.”

”Laajalti päällekkäisten Nato- ja EU-jäsenyyksien takia Suomi ei käytännössä voi olla poliittisesti neutraali tilanteessa, jossa eurooppalaista Nato-maata vastaan hyökätään. Suomen Nato-jäsenyys selkeyttäisi asetelmaa ja nostaisi osaltaan kynnystä hyökätä. Vastaavasti Suomi nauttisi luonnollisesti yhteisen puolustuksen suojaa.”

Toimiva työnjako ja yhteistyö olisi Harjanteen mukaan erityisen tärkeää puolustauduttaessa laaja-alaista hybridivaikuttamista vastaan. Hän myöntää, että Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydellä voi argumentoida olevan joko vakautta lisääviä tai heikentäviä vaikutuksia.

”Lähtökohtaisesti turvallisuuspolitiikassa asetelmien selkeys on silti eduksi: Jos kohdistaa aggression liittoutuneeseen maahan, tietää asettuvansa koko liittoumaa vastaan. Tämän kääntöpuolena on tietysti välitön eskalaatio, sillä alueellinen konflikti Nato-maan kanssa on heti Euroopan kattava ja Atlantin ylittävä kriisi. Maa, jonka turvallisuuspoliittinen asema on selkeä, on tällaisessa asetelmassa vähemmän houkutteleva kohde uhkapelille ja rajojen venyttämiselle.”

Vaikka Suomi liittyisi Natoon, Suomen puolustus olisi edelleen ennen kaikkea Suomen vastuulla, eikä jäsenyys Harjanteen mukaan poistaisi tarvetta laajalle asevelvollisuusarmeijalle. Myös kahden- ja monenkeskisille täydentäville järjestelyille olisi hänen nähdäkseen yhä paikkansa.

”Jäsenyys silti kiistatta vahvistaisi Suomen puolustusta erityisesti Yhdysvaltojen globaaleilla suorituskyvyillä ja liittouman teknologisilla kyvykkyyksillä ja resursseilla, jotka ovat käytännössä yksittäisen pienen maan ulottumattomissa. Harjoitusedellytykset paranisivat ja kiinteä, yhteinen puolustussuunnittelu kaikkien Pohjoismaiden ja Baltian alueiden osalta olisi osiensa summaa vaikuttavampaa – ja kustannustehokkaampaa”, Harjanne toteaa blogissaan.

