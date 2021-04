Koronatartuntojen määrä on nyt Suomessa laskusuunnassa.

Uusien koronavirustapausten määrä vähentyi Suomessa jo ennen pääsiäistä, ja laskusuuntaus jatkuu edelleen.

Suositukset ja rajoitukset sekä ravintoloiden sulku ovat selvästi olleet vaikuttavia, tiedottavat sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

”Hyvä suuntaus saadaan jatkumaan, kun rajoituksia pidetään edelleen yllä eikä niitä pureta liian aikaisin eikä nopeaan tahtiin. Tartuntoja on edelleen paljon, yli 3000 viikossa”, tiedotteessa todetaan.

Epidemiatilanteissa on suuria alueellisia eroja. Heikoin tilanne on edelleen eteläisessä Suomessa. Kahden viikon ilmaantuvuus on suurinta Helsingin ja Uudenmaan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien alueilla, mutta myös näillä alueilla on tapahtunut laskua.

Sairaalahoidon tarpeen kasvu pysähtynyt

Ilmaantuvuus on alhaisin Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirien alueilla.

Maaliskuun aikana kiihtynyt sairaalahoidon tarpeen kasvu on pysähtynyt. Maaliskuun aikana sairaala- ja tehohoidon tarve kasvoi huomattavasti. Enimmillään tehohoidossa oli 23. maaliskuuta samanaikaisesti 64 covid-19-potilasta. Eilen tehohoidossa oli 45 potilasta ja yhteensä sairaalahoidossa oli 250 potilasta, kun viikko sitten heitä oli 295. Tautiin liittyviä kuolemantapauksia oli eiliseen mennessä raportoitu yhteensä 862.

Lasten ja nuorten riski saada tartunta vaikuttaa olevan pieni sekä varhaiskasvatuksessa että kouluympäristössä. Suurin osa 10–19-vuotiaiden tartunnoista tulee kotoa tai muista sosiaalisista kontakteista.

Rokotuksia yli miljoona

Ylilääkäri Taneli Puumalainen THL:stä kertoi koronatilannekatsauksessa rokotusten miljoonarajan ylittyneen jo 9000 ihmisellä.

”Tämä on erittäin lupaava asia ja kertoo, että rokotusohjelma etenee hyvää vauhtia”, Puumalainen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Puumalaisen mukaan paljon seurattu R-arvo eli niin sanottu tartuttavuusluku on laskenut alle yhden, mikä on ”erittäin hyvä uutinen”.

Johtaja Pasi Pohjola STM:stä arvioi, että Suomen kahden viikon seurantajakso vertautuu tällä hetkellä helmikuun puolivälin tilanteeseen. Tapausmäärä on hänen mukaansa korkea, mutta korkeammallakin on käyty ja nyt suunta on hyvä.

”Tapausmäärien kasvu on taittunut ja kääntynyt lievään laskuun”, Pohjola totesi tiedotustilaisuudessa.

Pohjolan mukaan nyt olennaista on pitää hyvä kehityssuunta ja rajoitukset yllä, jotta tilanne ei lähtisi huononemaan tarpeettomasti. Hänen mukaansa huhtikuu vaikuttaa siihen, millaiseksi koronatilanne kesällä kehittyy.

Rajoitusten noudattaminen ratkaisee kesän

Puumalaisen mukaan se, miten rajoituksia nyt noudatetaan ja niitä mahdollisesti puretaan, ratkaisee sen, millainen kesästä tulee. Johtaja Pohjola STM:stä toteaa, että rajoitusten purkamisen aika tulee vasta myöhemmin.

”Rajoitusten purkamisen aika ei ole nyt”, Pohjola sanoi.

Puumalainen on samaa mieltä. Vaikka kehityssuunta on hyvä, Suomessakin on edelleen uhka, joka muualla Euroopassa on nähty, eli jos rajoituksia löysätään liikaa, epidemiatilanne voi päästä pahenemaan. Puumalainen arvioi, että ”vaaran aikaa” on varmasti pari kuukautta Suomessa.

Puumalaisen mukaan THL ei osaa vielä sanoa, mikä on pääsiäisen vaikutus tautitapauksiin, koska ihmiset ovat kokoontuneet ja liikkuneet ympäri Suomea selvästi normaalia enemmän pääsiäisen aikana. Keskimääräinen itämisaika on noin viisi päivää, joka tulee ottaa huomioon tartunnoissa ja mahdollisissa jatkotartunnoissa.

Puumalaisen mukaan ensi viikolla selvinnee, onko pääsiäisen vietolla ollut pidempiaikaista vaikutusta. Tällä viikolla tapausmäärät ovat kuitenkin olleet viime viikkoa pienempiä, joten näyttää siltä, että ainakaan merkittävää määrää tautitapauksia ei ole ollut piilossa missään.

Puumalaisen mukaan korona on kaiken aikaa levinnyt eniten nuorten aikuisten ryhmässä, mutta heidänkin joukossaan nähdään nyt huomattavaa laskua. Hän arvioi, että syynä ovat ennen kaikkea ravintolarajoitukset ja arvelee, että myös yksityisiä kokoontumisia ja yksityisiä juhlia on vietetty vähemmän.

