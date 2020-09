Venäjältä Saksaan kulkeva Nord Stream 2 -kaasuputkihanke tulee pysäyttää, vaatii europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok).

Virkkunen pitää tietoa venäläisen oppositiojohtajan Aleksei Navalnyi myrkyttämisestä Novitšok-nimisellä hermomyrkyllä järkyttävänä.

”Suomen ulkopoliittinen johto ei voi piiloutua asiassa Saksan taakse. Suomi on itse antanut putkelle ympäristöluvan omille talousvesilleen. Navalnyin myrkytyksen ja Valko-Venäjän epävakaan tilanteen aikana putki on koko EU:n asia sekä keskeinen työkalu, jolla voidaan puuttua Venäjän kansainvälisistä sopimuksista ja perusoikeuksista piittaamattomaan toimintaan”, Virkkunen sanoo tiedotteessaan.

Virkkunen on vastustanut hanketta vuosien ajan.

”Keskustelua putkesta on käyty Suomessa hälyttävän vähän. Hanke kuitattiin nopeasti meillä ympäristökysymykseksi ja valtionyhtiö Fortum on mukana hankkeessa, kun muissa Itämeren maissa siitä on käyty vilkasta ulko- ja turvallisuuspoliittista keskustelua. Minusta tämä on kokonaisuutena huolestuttavaa”, Virkkunen kritisoi.

