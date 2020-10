Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen odottaa turvapaikanhakijoiden teknistä valvontaa maahanmuuttopoliittisena kiristyksenä, kun pakolaiskiintiö nousee. Hallitusohjelman mukaan pakolaiskiintiö on 850–1 050. Ensi vuonna kiintiö nousee 1050:een.

Keskusta odottaa yhä sisäministeri Maria Ohisalolta (vihr) esitystä turvapaikanhakijoiden teknisestä valvonnasta. Näin kertoo keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen Uudelle Suomelle 200 kansanedustajaa -juttusarjahaastattelussa.

Sisäministeri Ohisalo totesi heinäkuussa tv-haastattelussa, että ministeriön selvityksen perusteella jalkapannat eivät ole tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita, eivätkä siis järkeviä. Ohisalo tarkensi Twitterissä, että hallitus linjaa asiasta selvityksen pohjalta.

Asia on kirjattu hallitusohjelmaan, jonka mukaan ”käynnistetään lakimuutos ulkomaalaislain muuttamiseksi siten, että säilöönotolle ja asumisvelvollisuudelle vaihtoehtoisena vähemmän rajoittavana ja yhteiskunnan kannalta tarkoituksenmukaisempana turvaamistoimena säädetään kielteisen oleskelulupapäätöksen saaneen henkilön tekninen valvonta”.

Kurvisen mukaan jalkapannat eivät ole itseisarvo, vaan tekninen valvonta voidaan toteuttaa muullakin tavalla, jos sellainen löytyy. Hän arvelee, että esitys saataisiin sisäministeriöstä talven aikana.

”Yllättävä lausunto kyllä”, Kurvinen sanoo Ohisalon ulostulosta.

”Kyllä me lähdemme siitä, että maahanmuuttopolitiikkaa hienosäädetään, esimerkiksi pakolaiskiintiötä vähän nostetaan ja työperäistä maahanmuuttoa helpotetaan, mutta sitten tämä tekninen valvonta tulee kiristyksenä. Ruuvimeisselillä toisesta päästä löysätään ja toisesta päästä kiristetään.”

Kurvisen mielestä Sanna Marinin (sd) hallituksen maahanmuuttopolitiikan peruslinja on sama kuin Juha Sipilän (kesk) hallituksella viime kaudella. Hän puhuu pelkästä ehostuksesta ja hienosäädöstä. Suomen maahanmuuttopolitiikka tiukentui Sipilän kaudella.

Keskusta tukee Kurvisen mukaan työperäistä maahanmuuttoa, kunhan valvonta on kunnossa, noudatetaan suomalaisia työehtoja ja riistotyöhön puututaan. Julkisuudessa on ollut esillä tilanteita, joissa turvapaikanhakija on saanut työpaikan, mutta silti karkotettu.

”Se on järjetöntä, jos se on aito työpaikka. Siinä pitäisi minusta olla joku poikkeusmenettely. Näitä nyt selvitellään”, Kurvinen sanoo Uudelle Suomelle.

Komissiolta tuli vastikään maahanmuuttopaketti, joka puuttuu niin sanottuun taakanjakoon ja siihen, miten turvapaikanhakijoita jatkossa otetaan EU-maissa vastaan. Kurvisen mukaan Suomi voi pienenä maana osallistua taakanjakoon vain kohtuullisesti, ei poskettomasti. Lisäksi Suomi voi olla myös jatkossa aktiivinen palautuksissa ja ulkorajavalvonnassa niin, että autetaan Kreikkaa ja Italiaa.

