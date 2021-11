Pääministeri Marinin ympärillä on ollut kuohuntaa ja sdp:n kannatuskehitys on laskeva.

Laskeva trendi. Pääministeri Marinin ympärillä on ollut kuohuntaa ja sdp:n kannatuskehitys on laskeva.

Yleisradion tuoreessa puoluegallupissa näkyy yksi selvä kehitys: kokoomus on karkumatkalla suosituimpana puolueena, kun toiseksi suosituimman puolueen sdp:n kannatus on laskenut 1,2 prosenttiyksikköä 18,1 prosenttiin.

Kokoomusta äänestäisi nyt 20,9 prosenttia suomalaisista, joten kaksikon välinen ero on lähes kolme prosenttiyksikköä. Kolmanneksi suosituimman puolueen perussuomalaisten kannatus on nyt 17,9 prosentissa. Molempien oppositiopuolueiden kannatus on pysynyt kutakuinkin ennallaan.

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja selittää hallituspuolueiden sdp:n ja keskustan kannatuksen laskua muun muassa hallituksen kiistelyllä Veikkaus-rahoista.

”On ollut kiistelyä Veikkauksen rahoista, kohua pääministerin järjestämistä jatkoista Kesärannassa ja boomer-päivitys. Kaikki nämä selittävät osittain kannatuksen laskua”, Turja sanoo Ylelle.

Iäkkäisiin tai ajastaan jääneisiin ihmisiin viittaava kepeä boomer-päivitys oli pääministeri Sanna Marinin vastaus Kesärannan jatkoista syntyneeseen keskusteluun. Turja huomauttaakin, että sdp:n kannatus on laskenut nimenomaan iäkkäiden parissa. Nuoristakaan ei ole tullut lisäkannattajia.

”En nimittäisi tätä boomereiden kostoksi, mutta SDP:n ympärillä käyty keskustelu ei välttämättä miellytä varttuneempaa väkeä”, Turja sanoo Ylelle.

Keskustan kannatus on laskenut 0,7 prosenttiyksikköä 11,9 prosenttiin.

