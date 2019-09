Sitran uudeksi yliasiamieheksi valittiin tänään Jyrki Katainen, mutta äänestystulos oli äärimmäisen tiukka 5–4. Neljä Sitran hallintoneuvoston kansanedustajajäsentä äänesti professori Markku Wileniusta Sitran johtoon.

Toimitus tavoitti hallintoneuvoston jäsenistä Hanna Sarkkisen (vas), Mari Holopaisen (vihr), Jani Mäkelän (ps) ja Ville Vähämäen (ps). He kaikki kertovat äänestäneensä Wileniusta.

Sitran hallitus oli esittänyt tehtävään Jyrki Kataista, mutta hallintoneuvosto halusi haastatella kaksi kärkiehdokasta ennen valintaa.

Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Jani Mäkelä kertoo, että yliasiamiesvalinta tehtiin suljetulla lippuäänestyksellä tänään perjantaina hallintoneuvoston kokouksessa. Sarkkisen mukaan hallintoneuvoston jäsenet sopivat, että jokainen saa kertoa oman äänestyspäätöksensä julkisuuteen niin halutessaan.

Holopainen sanoo pitäneensä tärkeänä arvioida sitä, kumpi kärkihakijoista olisi juuri Sitran yliasiamiehen tehtävään sopivampi.

”Molemmilla on pitkä kokemus, mutta aika erityyppisistä asioista. Markku Wileniuksella on yli 20 vuoden kokemus tulevaisuuden tutkimuksen parissa ja hän on työskennellyt myös kansainvälisessä organisaatiossa. On näyttöjä tutkimuksen soveltamisesta, jota Sitran kaltaisessa organisaatiossa tarvitaan. En väitä, että tutkimusosaamista tarvitsisi jokaiseen tehtävään, mutta jos johonkin, niin näen että tällaiseen ajatushautomoon”, Holopainen sanoo.

Holopaisen mukaan hän oli itse yksi niistä hallintoneuvoston jäsenistä, jotka ehdottivat molempien kärkiehdokkaiden haastattelemista sen sijaan, että päätös olisi tehty heti Sitran hallituksen esityksen pohjalta. Haastatteluprosessille oli Holopaisen mukaan laaja kannatus hallintoneuvostossa.

”Se ei ollut siinä vaiheessa hyvä se prosessi, kun meillä oli hallintoneuvoston ensimmäinen kokous ja saimme osan tiedoista sen kokouksen aikana, että aikalisä oli hyvin tarpeellinen.”

”Se, mikä oli vähän harmillista oli, että selvästi tässä hakuprosessissa kautta linjan sitä tutkimusosaamista ei kauheasti arvioitu eikä arvostettu. Haluan sanoa tämän ääneen, koska kyse on tärkeästä yhteiskunnallisesta tehtävästä ja toivon, että jatkossa jokainen hakija kokee, että haku on avoin ja että poliittinen tausta ei voi olla este muttei myöskään mikään automaatio valinnalle”, Holopainen sanoo.

Samalla hallintoneuvosto päätti kohtuullistaa Sitran yliasiamiehen peruspalkkaa siten, että yliasiamies saa jatkossa vain peruspalkan eli 18 553 euroa kuussa. Yliasiamiehen tulospalkkiojärjestelmästä ja lisäeläkejärjestelystä luovutaan. Yliasiamiehelle on maksettu Sitran vuosikertomuksen mukaan viime vuonna palkkaa 271 000 euroa, mistä tulee 12 kuukaudella jaettuna 22 583 euroa kuukaudessa.

Sitran hallitus oli ehdottanut palkaksi 19 000 euroa kuussa.

Varapuheenjohtaja Mäkelän mukaan Sitran hallituksen ajatuksena oli pyöristää olemassa oleva peruspalkka ylöspäin seuraavaan tuhanteen. Hallintoneuvoston puheenjohtaja Antti Lindtman (sd) kertoi aiemmin Uudelle Suomelle, että hänellä itsellään on ajatus kohtuullisemmasta palkasta.

”Nyt se pyöristys otettiin pois. Tästä oli kyse Lindtmanin esityksessä”, Mäkelä kertoo.

Mäkelän mukaan hänen mielestään palkkaa olisi voinut kohtuullistaa enemmänkin, mutta tyytymätön hän ei päätökseen ole. Myös Sarkkinen ja Holopainen sanovat olevansa tyytyväisiä kohtuullistamisen tasoon.