”Tällaisesta jengirikollisuudesta on tullut uusi normaali Helsingissä”, totesi poliisi tiistaina tiedottaessaan uudesta tutkinnassa olleesta katujengirikosten kokonaisuudesta ja poliisin uusista tutkintaryhmistä, jotka tulevat keskittymään jengiytymisen torjumiseen.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ja varapuheenjohtaja Antti Häkkänen katsovat, että poliisin viesti on vakava varoitus Suomelle.

”Katujengirikollisuus yleistyy ja ilmiö muodostaa yhä vakavamman uhan muulle yhteiskunnalle. Kokoomus on varoittanut katujengirikollisuuden noususta jo pitkään. Nyt on viimeinen hetki herätä ja ryhtyä toimiin ilmiön torjumiseksi. Keinoja kyllä on”, Orpo sanoo.

"Pelkät pehmeät keinot eivät enää riitä, vaan myös kovat keinot on otettava käyttöön. Järjestys on palautettava kaduille ja rangaistuksia jengirikoksista on kovennettava. Kotouttamispolitiikassa on siirryttävä tulijan oikeuksia painottavasta järjestelmästä tulijan velvollisuuksia korostavaan järjestelmään. Kovia rikoksia tekevät pitää voida karkottaa maasta", Häkkänen jatkaa.

Kokoomus esitteli maanantaina omia keinojaan nuoriso- ja jengirikollisuuden ehkäisemiseksi. Puolue esittää muun muassa ampuma-aserikoksista sekä katujengien välienselvittelyyn liittyvistä rikoksista annettavien rangaistusten koventamista, turvallisuusviranomaisten resurssien ja toimivaltuuksien kasvattamista sekä nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisemistä.

Puolue korostaisi kotoutumispolitiikassa työnteon sekä kielen oppimisen velvoittavuutta ja esimerkiksi poistaisi suojeluaseman sellaiselta kansainvälistä suojelua saavalta henkilöltä, joka syyllistyy Suomessa törkeään rikokseen.

Perussuomalaiset: Ei puutu juurisyyhyn

Perussuomalaiset kansanedustajat Leena Meri ja Mari Rantanen huomioivat tiedotteessaan, että Helsingin poliisi on ilmiön vuoksi perustamassa uutta tutkintaryhmää, joka keskittyy katujengirikosten tutkintaan. Rantanen kuitenkin katsoo, ettei katujengi-ilmiön juurisyihin voida puuttua ilman muutoksia harjoitettuun maahanmuuttopolitiikkaan.

”Poliisi toki tekee sen, minkä rajallisten resurssiensa puitteissa pystyy, mutta päättäjien olisi pitänyt toimia siten, ettei tähän pisteeseen olisi koskaan tultu. Perussuomalaiset ovat varoittaneet jo vuosia, että toistamalla Ruotsin virheet maahanmuuttopolitiikassa Suomi saa Ruotsin ongelmat”, Rantanen ja Meri sanovat tiedotteessa.

Nykyinen hallitus ei ole ottanut katujengien huolestuttavaa kehitystä vakavasti, katsovat sekä kokoomuksen että perussuomalaisten edustajat.

Perussuomalaisten kriminaalipoliittinen ohjelma sisältää toimenpiteitä ulkomaalaiseen rikollisuuteen puuttumiseksi, Meri ja Rantanen kertovat.

”Perussuomalaiset passittaisivat ulkomaalaiset rikoksentekijät kotimaidensa vankiloihin istumaan. Lisäksi vakavista rikoksista seuraisi aina karkotus, maahantulokielto ja mahdollisuuksien mukaan myös kansalaisuuden menetys”, Meri sanoo.

”Mikäli maahanmuuttaja ei osaa elää Suomessa rikoksettomalla tiellä, niin hänet tulee poistaa maasta. Henkilö ei ole ansainnut jäädä Suomeen.”

Lisäksi perussuomalaiset linjaavat, että riittävä rahoitus tulee turvata niin poliisille, oikeuslaitokselle kuin Rikosseuraamuslaitokselle, ”jotka kamppailevat ilmiön edessä meidän kaikkien turvallisuuden puolesta”.

Mari Rantanen ”ehdottaa kehitettäväksi poliisin oikeutta rikostiedusteluun, eli rikollisuutta koskevan tiedon hankintaan rikostorjuntaa varten jo ennen, kun varsinaisia yksittäisiä rikostekoja on tapahtunut” Hänen mukaansa rikostiedustelulla sekä ehkäistään rikollisuutta että saadaan kattavaa ymmärrystä rikostorjunnan toimintaympäristöstä.

”Ampuma-aseiden, huumausaineiden ja katujengien lisääntyessä tulisi poliisin olla mieluummin askeleen edellä rikollisia. Poliisille on turvattava poliisimiesten lisäksi riittävät toimivaltuudet rikosten torjuntaan, sillä rikollinen toiminta ei voi koskaan nauttia lainsuojaa”, Rantanen sanoo.