Kasvomaskeja maahantuovat yritykset moittivat Tullia maskien tullikäsittelyn hidasteluista.

LUE MYÖS Suomi paistattelee koronan johtavana selättäjänä, mutta käärme on luikerrellut jo meidänkin paratiisiimme

Maskikauppa.fi:n toimitusjohtaja Perttu Pitkänen kertoo Kauppalehdelle, että on kokenut viivästyksiä maskien Suomeen tuonnin suhteen. Pitkäsen mukaan viivästykset tulliselvityksissä alkoivat elokuussa, kun uudet käytännöt tulivat voimaan, eikä maskeja maahantuovia yrityksiä informoitu asiasta.

“Keväällä käsittely oli erilaista. Tämäntyyppisiä viivästyksiä ei ollut, Tullissa on muutettu prosessia. Mutta minkälaista dokumentaatiota ei ollut tai eikä ennakkotietoa siitä tullut, ja lähetykset katsotaan yksi kerrallaan. Siitäkään ei ole tarkkaa tietoa saatavissa, voiko selvityksiä tehdä ennakkoon.”

Pahimmillaan maskit ovat odottaneet tulliselvitystä viikon ajan. Yritys tuo maskeja Kiinasta kuluttajien, ammattilaisten ja sairaaloiden käyttöön.

“Jokainen lähetys jollain tavalla kestää ja tuottaa lisätyötä. Enimmillään tuomme satoja tuhansia maskeja viikossa, joten varmasti miljoonia maskeja on Tullissa odottamassa käsittelyä”, Pitkänen valottaa.

Lähes kymmenen vuotta Kiinasta tuotteita Suomeen tuonut Pitkänen toivoisi maskeille parempaa käsittelynopeutta.

“Hyvä että dokumentteja vaaditaan ja karsitaan sellaisia tuojia pois, jotka eivät tuo asiallista tavaraa. Se on lähtökohtaisesti hyvä asia. Etenkin kun puhutaan maskeista, joista tehdään pelkkää kirjallista valvontaa, onko tarvetta olla niin pitkä käsittelyaika? Kysymys on vain dokumenteista”, Pitkänen painottaa.

Toinen, nimettömänä pysyttelevä maahantuoja kertoo samanlaisista kokemuksista.

“Kun koronan toinen aalto käynnistyi ja maskisuositus tuli voimaan, meille tuli hirveät määrät kyselyitä. Meillä on kaikki sertifikaatit kasassa ja vakiintuneet toimittajat, jotka täyttävät kriteerit ja muut vaatimukset. Sitä taustaa vasten meillä oli vahva ajatus, että kaikki menee kuten keväällä. Ei tullut mieleenkään, että tulisi muuta viivettä.”

Haastatellun mukaan asiakkaat ovat ryhtyneet perumaan tilauksiaan, kun luvattuja maskeja ei ole pystytty toimittamaan.

“Yksi erä pysäytti kaikki tuotteet. Siellä joukossa on maskituotteita, joilla ei ole mitään laatuvaatimuksia. Niiden lähettäminen olisi meitä auttanut, mutta kaikki jäi jumiin. Tuntui vähän siltä, että Tullissa oli pallo hukassa. Koskaan aikaisemmin mennyt näin pitkään, kaikki on ollut selvää viimeistään seuraavana päivänä.”

Haastateltava kertoo keskustelleensa myös muiden vastaavassa tilanteessa olevien yritysten kanssa. Myös heidän maskitoimituksiinsa liittyvät selvitystyöt ovat viivästyneet jopa viikolla. “Kuulimme kyllä, että vastaavia ongelmia on laajemminkin. Pahoin pelkään, että siellä on todella paljon niitä maskeja odottamassa.”

Tullin valvontajohtaja Mikko Grönberg kertoo, ettei maskien maahantuonnin selvitysten tekemisessä ole ollut teknisiä ongelmia.

“Tulliselvitys on pyörinyt kuten pitääkin. Yleisesti ottaen voi todeta, että tuotteita on pantu markkinavalvontaviranomaisten arvioitavaksi. On tärkeää, että tuotteet pääsevät markkinoille, mutta yhtä lailla on tärkeää se, että ne vastaavat laadullisesti käyttötarkoitusta."

Grönbergin mukaan markkinavalvontaviranomainen on tarkistanut tuotteet pääsääntöisesti kolmen päivän määräajassa. Hän painottaa, ettei voi kommentoida yksittäisiä tapauksia.

“Onko jotain tapauksia, missä syystä tai toisesta käsittely on kestänyt pidempään, siihen en voi ottaa kantaa. Näillä tiedoilla en voi sitä tarkistaa, mutta yleisesti ottaen ei ollut tiedossa ongelmia. Markkinavalvontatoimenpiteitä tehdään, ja niistä osassa asian käsittely saattaa kestää.”

Grönberg ei halua kommentoida, mihin kevään ja syksyn välillä tapahtuneisiin maahantuontikäytäntöjen muutoksiin maskeja maahantuovat yritykset viittaavat, mutta kertoo että markkinavalvontaviranomaisten kanssa tehtävää yhteistyötä on pyritty tehostamaan.

“Keväällä oli laatuun liittyviä ongelmia. On erittäin hyvä, että niihin kiinnitetään huomiota. Tulliselvitys toimii kuten ennenkin, mutta kuinka ja millä intensiteetillä minkäkin näköistä valvontaa tehdään, se on meidän teknisiä kysymyksiämme.”

Grönberg ei ota kantaa siihen, onko maskien maahantuonnin valvontaa kiristetty.

“Olemme seuranneet markkinatoimintaympäristön kehitystä, mutta en ota eksaktisti kantaa siihen, mihin meidän valvonnalliset panoksemme menevät. Koronapandemian aikana on tärkeää, että saamme suojaimia nopeasti, mutta niiden on vastattava käyttötarkoitustaan.”

LUE MYÖS: