Koronaviruksen omikron-variantti on nyt valtavirus pääkaupunkiseudulla, kertoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen Helsingin Sanomille.

Ilta-Sanomille Lehtonen puhuu HUS-alueesta.

Yli 50 prosenttia positiivisista koronanäytteistä on nyt Lehtosen mukaan omikronia tai omikron-epäilyjä. Helsingin Sanomien mukaan epäilyistä suuri osa varmentuu todennäköisesti omikron-tapauksiksi myöhemmin.

Omikron-aaltoa kommentoi HS:lle myös HUS:n ylilääkäri Asko Järvinen, jonka mukaan täysin rokotetut voivat suhtautua tilanteeseen rauhallisesti. Hän ennustaa, että tammi-helmikuussa tautitapausten määrä tulee on todella korkea, ”tehtiin mitä tahansa.” Rokottamattomien tulisi Järvisen mukaan käydä testeissä huomattavasti useammin kuin rokotettujen.

”Tämä uusi aalto on nyt täysin toisenlainen kuin aiemmat, koska niin suuri osa ihmisistä on rokotettu. Vaikka rokotetut saisivat tartunnan, he ottavat sen vastaan kuin tavallisen hengitystieinfektion.”

