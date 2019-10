Kokoomuslainen europarlamentaarikko Petri Sarvamaa esittää, että EU-parlamentti hylkää EU:n turvapaikkaviraston vastuuvapauden. Parlamentti äänestää vastuuvapaudesta torstaina ja Saravamaa toimii parlamentin pääneuvottelijana asian käsittelyssä.

Sarvamaan mukaan turvapaikkajärjestelmän kestävyyttä on edelleen varmistettava uusien kriisien välttämiseksi.

”Juuri siksi EU-budjetista käytettävät varat on käytettävä tehokkaasti, ja yhteisten varojen väärinkäyttö tulee estää”, Sarvamaa sanoo tiedotteessaan.

Turvapaikkavirasto EASO:n edellisen johdon aikana viraston toiminnassa havaittiin merkittäviä puutteita varojen käytön oikeellisuudessa, Sarvamaa toteaa.

Sarvamaan mukaan Turkin hyökkäys Syyriaan lisää turvapaikanhakijoiden suuntautumista kohti Eurooppaa.

”Uuden turvapaikkakriisin todennäköisyys on siis kasvanut. Mikäli Eurooppa haluaa olla varautunut seuraavaan kriisiin, tulee sen instituutioiden valmiustason ja toimintakyvyn olla huippuluokkaa. Siksi turvapaikkavirastoon on kiinnitettävä huomiota ja sen toiminta saatava kuntoon mahdollisimman nopeasti”, Sarvamaa sanoo.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on uhannut päästää Turkissa olevat miljoonat syyrialaispakolaiset Eurooppaan, jos EU-maat arvostelevat Turkin toimia liian painokkaasti.

”Turkissa on 3,6 miljoonaa syyrialaispakolaista, ja Erdoğanin hallinto käyttää tätä hyödykseen kiristäessään EU:ta. Erdoğan on uhannut työntää nämä miljoonat ihmiset turvapaikanhakijoiksi Eurooppaan, mikäli EU tuomitsee Erdoğanin toimet liian kovasti tai asettaa erilaisia pakotteita. Tilanne on täysin absurdi”, Sarvamaa sanoo.