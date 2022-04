Ilmarisen talous- ja riskienhallintajohtaja Matias Klemelä sanoo, että tänä aikana on tärkeä pitää omasta osaamisesta huolta.

Kun kulut kasvavat inflaation takia, moni miettii, pitäisikö omaa palkkakehitystä vauhdittaa.

Missä tilanteessa palkankorotusta sitten voi pyytää?

”Jos olisin työntekijä ja hakisin palkankorotusta, en lähtisi perustelemaan sitä sillä, että nyt inflaatio laukkaa ja tarvitsen lisää rahaa”, sanoo Säästöpankkiryhmän pääekonomisti Henna Mikkonen.

Mikkonen puhui aiheesta Tänään töissä -lähetyksessä.

”Lähtisin miettimään sitä yrityksen kannalta, että mitä hyötyä minusta on yritykselle ja miksi minun palkkaani kannattaa nostaa. Toivottavasti nämä argumentit löytyvät helposti, jos niitä on itselleenkin vaikea perustella, niin ollaan ehkä sopivalla palkkatasolla”, Mikkonen jatkaa.

Työelämä on tietynlaisessa murroksessa ja sillä on vaikutuksia myös palkkatasoihin. Näin uskoo Ilmarisen talous- ja riskienhallintajohtaja Matias Klemelä. Digitalisaatio, automatisaatio ja uudet teknologiat muuttavat työelämää ja sen vaatimuksia. Esimerkiksi tiettyjen digiosaajien kysyntä on niin suurta, että heidän palkkansa nousevat hyvin nopeasti.

”Tämä tilanne kärjistää sen, että siitä omasta osaamisesta huolehtiminen ja uuden oppiminen sekä oman osaamisen päivittäminen on tärkeää. Omasta markkina-arvosta pitää huolehtia”, sanoo Klemelä.

Matias Klemelä kertoo itsekin pyytäneensä lisää palkkaa urallaan. Perusteena oli osaaminen. ”Katsoin, että oma kontribuutio työnantajan menestykseen oli sillä tasolla, että oli oikeus ja kohtuus, että kakkua jaettaisiin myös työntekijälle”, hän sanoo.

Henna Mikkonen kertoo, että isoimmat nousut hänen palkassaan ovat tapahtuneet työpaikanvaihdosten yhteydessä. ”Olen ollut ehkä vähän huono pyytämään korotuksia, toki olen sitäkin tehnyt. Mutta tasokorotukset ovat tapahtuneet, kun olen vaihtanut työtä”, hän sanoo.

Mikkonen ja Klemelä näkevät, että isoimmat korotukset palkkaan tulevatkin usein työpaikkaa vaihtamalla, ei välttämättä palkankorotusta pyytämällä.

