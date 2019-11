Oppositiokansanedustajat ihmettelivät suureen ääneen sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas) toimintaa eduskunnassa.

Eduskunnassa käsiteltiin keskiviikkona hallituksen esitystä työeläkelainsäädännön ja sairausvakuutuslain muuttamiseksi. Yleensä ministeri pitää keskustelun aluksi puheenvuoron, jossa hän esittelee lakiesityksen sisällön. Eilen näin ei käynyt.

”Tässä on nyt vähän hämmentävä tilanne, kun tässä on kuitenkin kysymyksessä aika tärkeä työeläkelainsäädäntö‑ ja sairausvakuutuslakien muuttamiseen liittyvä lainsäädäntöpaketti. Onkohan tarkoitus, että tätä ministeri tässä esittelee, vai käymmekö me täällä nyt sitten debattia, vaikka ministeri on salissa?” ihmetteli kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah.

”Meillä on täällä semmoinen hyvä tapa, että ministerit esittelevät tämmöiset merkittävät lakimuutokset, ja oikeastaan vähän ajattelin, että ylpeänä esittelevät omien ministeriöidensä ja hallinnonalansa uudistuksia täällä, ja sitä toivoisin”, kd:n Antero Laukkanen sanoi.

Oppositioedustajat kyselivät ministeriltä esimerkiksi lääkäripulasta.

”Nyt on viime aikoina puhuttu sote-uudistuksesta, hoitajatakuusta ja lääkärille pääsystä ja kaikenlaisista keinoista, joilla me saisimme uusia lääkäreitä. On esitetty, että tulisi tuhat uutta lääkäriä. Oikeastaan kysyisin ehkä tässä ohessa myöskin sitä, onko teillä suunnitelmia, miten niitä lääkäreitä nyt saadaan ja mistä heitä saadaan lisää”, perussuomalaisten Leena Meri sanoi.

Sdp:n Aki Lindén vastasi tähän huoleen puheenvuorossaan.

”Tässä on kysymys hyvin pitkälti teknisestä järjestelystä, siitä, tekevätkö lääkärit työtä ammatinharjoittajina vai niin sanotuissa osakkuusyhtiöissä, joissa sitten voi osan siitä ammatinharjoittajatulosta ottaa osinkona, jolloin sitä verotetaan eri tavalla ja siinä on erilaiset eläkejärjestelyt ja käytännöt. Tällä asialla ei tule olemaan mitään kielteisiä vaikutuksia lääkäreiden saatavuuteen työmarkkinoilla”, Lindén sanoi.

Lopulta ministeri Pekonen käytti puheenvuoron. Hän perusteli, että kyseessä on edellisen hallituksen esitys.

”Lupaan teille, edustajat, että täällä aina ylpeydellä esittelen tämän hallituksen esityksiä ja omia lakiesityksiäni, mutta todettakoon, että tämä esitys on viime kaudelta jäänyt esitys, jonka nyt sitten tämä hallitus tuo tänne teille käsiteltäväksi. Tämä esitys liittyy viime kaudella tehtyyn päivärahojen maksuperusteiden uudistamiseen. Eli jatkossa päivärahat määrittyvät edellisten 12 kuukauden tulojen mukaan, ja tässä nämä muutokset tehdään tähän työeläkejärjestelmään. Ja, hyvät edustajat, tämä on ennen kaikkea tekninen muutos, kuten edustaja Lindén täällä sanoi, ja ensisijaisesti tämä hallituksen esitys liittyy nimenomaan työtulouudistukseen, joka on iso uudistus. Tämä laki pitää saattaa voimaan ennen kuin tämä työtulouudistus voi tulla voimaan”, Pekonen sanoi.

Kokoomuksen Sari Sarkomaa kritisoi Pekosen perustelua ja vaati edelleen ministerin esittelyä.

”Täällä on pyydetty vain, että merkittävä lakiesitys esiteltäisiin, ministeri esittelisi lakiesityksen ja vastaisi siihen liittyviin kysymyksiin. Mielestäni se on ihan kansanedustajien perusoikeus, ja toivon, että tämän tyyppistä keskustelua täällä ei tarvitse käydä”, Sarkomaa sanoi.

Pekonen totesi ottavansa vastaan kritiikin.

”En ollut valmistautunut esittelemään tätä lakiesitystä eduskunnalle”, Pekonen myönsi.

Sarkomaa jatkaa keskustelua Twitterissä.

”Toivottavasti tänään nähty tilanne istuntosalissa ei ole ⁦Rinteen hallituksen valitsema tyyli. Ministereiden on vastattava esityksistään ja myös edustajien kysymyksiin”, Sarkomaa tviittaa.

