Tuore, parlamentaarisesti valmisteltu valtioneuvoston puolustusselonteko tarjoaa suomalaisille turvallisuuspoliittisen tilannekatsauksen Suomen lähialueista.

Venäjän, Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kilpailuasetelma vaikeuttaa ennakointia Suomen lähialueilla, selonteko toteaa.

Näin selonteossa arvioidaan Suomen turvallisuustilanteen kannalta olennaista tekijää, Venäjää:

”Venäjän tavoitteena on edelleen etupiirijakoon perustuva turvallisuusrakenne Euroopassa. Sotilaallisen voiman käyttö säilyy keskeisenä Venäjän keinovalikoimassa, eikä sen käyttöä tai sillä uhkaamista voida sulkea pois.”

”Venäjän turvallisuusajattelussa näkyy strategisen syvyyden tavoittelu ja yhtenäinen puolustusvyöhyke, joka ulottuu arktiselta alueelta Mustanmeren kautta Välimerelle. Pohjois-Eurooppa ja Itämeren alue ovat keskeinen osa tätä laajempaa kokonaisuutta. Arktisen alueen merkitys on korostunut suurvaltakilpailussa Koillisväylän avautuessa ja alueen luonnonvarojen hyödyntämismahdollisuuksien parantuessa. Kansainvälisen tilanteen kiristyminen yhdellä alueella voi johtaa nopeasti sotilaallisen toiminnan lisääntymiseen myös muilla alueilla.”

Selonteko toteaa myös, että Venäjä on viime vuosina vahvistanut sotilaallista voimaansa erityisesti läntisellä alueellaan.

”Nopea päätöksentekokyky ja asevoimien korkea valmiustaso mahdollistavat Venäjälle yllätykselliset operaatiot.”

”Venäjä on sijoittanut Suomen lähialueille viime vuosien aikana teknologisesti kehittyneimpiä asejärjestelmiään ja entistä suorituskykyisempiä joukkojaan. Venäjä harjoittelee säännöllisesti puolustushaarojen yhteisiä operaatioita, ja sen kyky sotilaallisen voiman nopeaan ja yllätykselliseen suuntaamiseen on kehittynyt.”

Tältä Suomen tilanne näyttää

Suomen puolustuksen toimintaympäristö säilyy jännitteisenä ja vaikeasti ennakoitavana, mutta tilanteen kiristymisestä huolimatta Suomeen ei kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa, selonteko toteaa.

”Sotilaalliseen voimankäyttöön Suomea vastaan tai sillä uhkaamiseen on kuitenkin varauduttava”, selonteossa sanotaan.

Sanamuoto on sama kuin edellisessä selonteossa, joka on vuodelta 2017.

Suomen asemasta selonteko toteaa näin:

”Suomi sijaitsee suurvaltojen näkökulmasta strategisesti merkittävällä alueella. Mahdollisessa Euroopan laajuisessa konfliktissa Pohjois-Eurooppa muodostaisi sotilasstrategisesti tarkasteltuna kokonaisuuden. Kansainvälisen turvallisuuden jännitteet heijastuvat Itämeren alueelle sotilaallisen toiminnan lisääntymisenä. Pohjois-Atlantin meriyhteyksien sekä Suomen arktisten lähialueiden merkitys on kasvamassa ja sotilaallinen toiminta alueella on lisääntynyt.”

Puolustusselonteko annettiin tänään eduskunnalle. Kyseessä on toinen kerta, kun on tehty erillinen puolustukseen keskittyvä selonteko. Edellinen puolustusselonteko on vuodelta 2017.