Kuva: -

Koulutuksesta ei leikata euroakaan. Korkeakoulujen aloituspaikkoja rutkasti lisää. Varhaiskasvatus on investointi tulevaisuuteen. Nämä ovat hallituskysymyksiä!

Näin puolueet viestivät ja etujärjestöt melkein niiden kannoilla. Koulutukseen panostaminen on hyvesignaloinnin hunajapurkki, joka voi pahimmillaan estää hyvät kehitysideat.

Onneksi on valtiovarainministeriö. Se katsoo ikään kuin ulkopuolelta – osin kyynisesti eikä aina reilusti – konsultin tavoin, että mitä järjestelmään on syötetty ja mitä siitä saadaan irti. VM:n tuore menokartoituslinjaus on tästä erinomainen esimerkki.

Ammatillisen opetuksen siirtyminen joiltain osin kaksivuotiseksi on hyvä nosto –olkoonkin, että yksilötasolla nykyinen systeemi mahdollistaa valmistumisen joustavasti. Kun tiedossa on, että ammattiosaajista on pulaa ja työikäisten määrä vähenee, on perusteltua pohtia, pitäisikö pyrkiä saamaan opiskelijoita nopeammin työelämään tienaamaan ja maksamaan veroja.

VM:n mukaan tutkintoaikojen pidentäminen ei tutkitun tiedon mukaan ole tuonut lisäarvoa. Tutkimuksia tosin on monensorttisia.

Yhtä lailla hyvä huomio on samalta koulutusasteelta tehtävät tuplatutkinnot ja niiden maksuttomuus. Kun osa jää odottamaan sitä ensimmäistäkin paikkaa, niin samaan aikaan systeemi mahdollistaa usean tutkinnon tekemisen samalta koulutustasolta ilmaiseksi.

Vielä pidemmälle VM menee pohtiessaan maltillisia lukukausimaksuja korkeakouluihin. Rahaministeriö esittelee raportissaan laveasti, kuinka korkeakoulutettujen opintoihin käytetään paljon julkista rahaa verrattuna vaikkapa ammatillisiin tutkintoihin.

Korkeakoulusta valmistuvat myös tienaavat keskimääräistä paremmin. Näin ollen siis pienet maksut olisivat VM:n mukaan oikeudenmukaisia. Ministeriö tietää itsekin, että esitys on poliittisesti mahdoton. Toisen tutkinnon kohdalla maksullisuus saa kannatusta jo enemmän.

Koulutus on parhaimmillaan investointi tulevaisuuteen. Sen vuoksi olisi tärkeää, että keskustelua käytäisiin olemassa olevan järjestelmän toimivuudesta. Julistuksia on kuultu jo tarpeeksi.