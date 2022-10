Kolme pankkia pitää Suomessa hallussaan yhteensä 78 prosentin markkinaosuutta asuntolainoissa, ilmenee Suomen Pankin tilastoista.

Asuntolainakannan koolla mitattuna neljä suurinta hallitsee jo 83:a prosenttia asuntolainakannasta.

Suurin, yli 38 prosentin markkinaosuus asuntolainakannasta on tuttuun tapaan OP:lla . Toiseksi suurin osuus, lähes 30 prosenttia, on Nordealla . Kolmantena vajaalla kymmenen prosentin osuudella on Danske Bank ja neljäntenä Säästöpankkiryhmä runsaalla viiden prosentin markkinaosuudella.

Suomen Pankin tilastossa 12 rahalaitoksen keskinäinen järjestys markkinaosuudessa asuntolainakannan koon perusteella mitattuna oli kesäkuun lopulla sama kuin viime vuoden lopussa.

Yli sadan miljardin lainakanta

Rahalaitosten kotitalouksille myöntämien asuntolainojen kanta oli kesäkuun lopussa Suomen Pankin mukaan yhteensä 108,5 miljardia euroa. Tästä OP:n kanta oli 41,5 miljardia, Nordean 32,3 miljardia ja Danske Bankin 10,5 miljardia euroa.

Säästöpankkiryhmällä lainoja oli 5,8 miljardin ja Aktialla 4,3 miljardin euron edestä. S-Pankin asuntolainakanta oli 3,9 miljardia euroa ja Suomesta vetäytyvän Handelsbankenin lähes kolme miljardia euroa.

Vuosi 2021 oli ennätyksellinen asuntokauppavuosi. Tänä vuonna asuntomarkkinat ovat rauhoittuneet, ja uusia asuntolainoja on nostettu tammi–elokuussa kymmenisen prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona.

