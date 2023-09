Välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja tulee keskustasta, mutta siinä on mukana myös liike nyt. Kuvassa liike nytin Harry Harkimo sekä keskustan Antti Kurvinen ja Annika Saarikko kertomassa välikysymyksestä eduskunnassa tänään.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matias Marttinen ihmettelee keskustan päätöstä jättää hallitukselle välikysymys sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksesta ja tilasta.

Välikysymyksessä on mukana myös liike nyt.

Välikysymys on opposition järein ase, jonka tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus eduskunnassa.

Kokoomuksen Marttinen huomauttaa, että viime hallituskaudella luotu sosiaali- ja terveyspalveluiden malli ”on nykyisellään täysin vasemmistohallituksen ja keskustan luoma”.

”Orpon hallitus ei ole ehtinyt tekemään sosiaali- ja terveyspalveluihin vielä yhtäkään muutosta. Keskustan välikysymys koskee siis täysin heidän itse viime kaudella luomaansa mallia. Tämä on ensimmäinen kerta, kun oppositio jättää välikysymyksen itselleen”, Marttinen hämmästelee tiedotteessa.

Marttinen arvostelee sitä, että keskustajohtaja, ex-valtiovarainministeri Annika Saarikon ja perhe- ja peruspalveluministerinä viime kaudella toimineen Krista Kiurun (sd) sote-malli keskittyy uuden hallintotason rakentamiseen, eikä sote-kustannusten hillintään ja hoitoon pääsyn helpottamiseen.

”Nyt voimassa oleva edellisen hallituksen sosiaali- ja terveyspalveluiden malli ei ole vielä säästänyt kasvavista kustannuksista eikä parantanut kenenkään palveluita. On irvokasta, että keskusta syyttää itse luomansa mallin ongelmista hallitusta.”

Marttisen mukaan Orpon hallituksen tehtäväksi on jätetty se, että palvelut saadaan kuntoon ja jonot lyhenemään.

”Hallituksella on edessään mittava työ korjata keskustan luomaa sosiaali- ja terveyspalveluiden mallia. Tähän työhön hallitus on sitoutunut. Myös hyvinvointialueilla tehdään päivittäin paljon töitä toimivien sosiaali- ja terveyspalveluiden eteen. Välikysymyksen jättäminen herättää kysymyksen, onko keskustassa itsekään viime kaudella hahmotettu, mitkä uudistusten vaikutukset ovat.”

Harkimo mukana, entä SDP?

Liike nytin Harry Harkimo kertoo tiedotteessa olevansa mukana välikysymyksessä. Hänen mukaansa sote on rikki ja sote-lainsäädännön ”suuret rakenteelliset virheet ja järjettömyydet on korjattava heti”.

”Kuntien antamat tiedot soten siirtyvinä kustannuksina vuosilta 2021 ja 2022 on käytävä tarkasti läpi jokaisen kunnan ja kaupungin kohdalta. Tämä valtakunnallinen erityistilintarkastus tulee parantamaan hyvinvointialueiden rahoitusta välittömästi yhden miljardin euron verran”, Harkimo sanoo.

”Ennen vaaleja luvattiin rinta rottingilla kuinka sotkut siivotaan ja sote korjataan. Nyt on pakko todeta, että sotessa on valuvika ja tästä on tulossa täysi katastrofi. Näin ei voi jatkua.”

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen on kertonut tiedotustilaisuudessa eduskunnassa, että välikysymys on tehty samanhenkisten puolueiden kesken ja kyseessä on opposition ”ei-vasemmistolaisten” puolueiden yhteinen välikysymys. Hänen mukaansa asiasta ei ole neuvototeltu SDP:n, vihreiden tai vasemmistoliiton kanssa. Ilta-Sanomien välittämissä kommenteissa lisäksi Saarikko sanoi, että Harkimo oli itse aktiivinen asian suhteen. Saarikkoa kiinnostaa SDP:n kantaa enemmän hallituksen vastaus tilanteeseen.

Kurvinen vastasi tiedotustilaisuudessa myös Marttisen esittämään kritiikkiin. Hänen mukaansa kaikki puolueet ovat osasyyllisiä, mutta kokoomus on nyt hallitusvastuussa ja hallituksen tehtävä on puuttua vakavaan tilanteeseen. Välikysymyksen jättäjät ovat myös huolissaan hallituksen kaavailemista ”sote-leikkauksista”. Tarkalleen ottaen Orpon hallitus tavoittelee kasvavien sote-kustannusten hillintää.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kertoo viestipalvelu X:ssä, että SDP on valmis yhteistyöhön ja neuvottelemaan koko opposition kokoavasta yhteisestä välikysymyksestä.

”Orpon-Purran hallituksen leikkauspolitiikka vaarantaa elintärkeät sote-palvelut. Esitys välikysymyksestä on ajankohtainen: huoli kansalaisten peruspalveluista on perusteltu”, Tuppurainen kirjoittaa X:ssä.

Keskustajohto kuitenkin tyrmäsi tiedotustilaisuudessa SDP:n mukanaolon.

