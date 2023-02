Venäjä etenee kiivaiden taisteluiden kohteena jo kuukausien ajan olleessa Bah’mutissa ”metri metriltä, ruumis ruumiilta”, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC vierailtuaan Itä-Ukrainassa Donetskin rintamalla.

Venäläisjoukkojen hallussa ovat tällä hetkellä ”käytännössä” molemmat kaupunkiin johtavat päätiet, BBC raportoi. Ukraina kykenee käyttämään joukkojensa huoltoon enää yhtä sivuväylää.

”He ovat yrittäneet vallata kaupunkia heinäkuusta lähtien”, sanoo ukrainalaisjoukkojen tiedottaja.

”Pala palalta he ovat nyt voittamassa. Heillä on enemmän resursseja, joten jos he jatkavat pitkää peliä, he voittavat. En osaa sanoa, kauanko siinä kestää.”

Puolustajan joukkojen tiedottaja toivoo, että venäläisiltä loppuvat resurssit. ”Todella toivon niin.”

LUE MYÖS ANALYYSI:

Venäjän Wagner-palkka-armeijan on kerrottu syöttävän säälimättä joukkojaan Bah’mutin taisteluihin, koska Venäjä hakee sekä symbolista että strategista voittoa kaupungista hyökkäyssodan vuosipäivän lähestyessä. Molempien osapuolten tappioiden arvioidaan olevan kovia, ja Ukraina kertoo venäläisjoukkojen tällä hetkellä entisestään kiihdyttävän hyökkäyksiään.

LUE MYÖS:

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on kutsunut Bah’mutia Ukrainan ”linnoitukseksi”. Paikalla olevat ukrainalaisjoukot vannovatkin yhä BBC:lle pitävänsä kaupungista kiinni, eivätkä haikaile perääntymiskäskyä. Ukrainalaisjoukot muistuttavat myös, että Bah’mutin taistelut voivat yhtä hyvin väsyttää venäläisjoukot ja kuluttaa niitä ratkaisevasti.

”He yrittävät piirittää meidät pakottaakseen meidät jättämään kaupungin, mutta se ei onnistu. Kaupunki on hallinnassa, kuljetukset liikkuvat”, kertoo ukrainalaisjoukkojen kapteeni.

Pystyäkseen jatkossakin pysäyttämään hyökkääjän ja kyetäkseen myös omiin vastahyökkäyksiinsä Ukraina tarvitsee länsimailta lisää ase- ja varusteapua, joukot viestivät BBC:n kautta.

LUE MYÖS: