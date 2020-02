Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin (HUS) hoitoon hakeutuneella työikäisellä suomalaisella naisella on todettu koronavirustartunta (COVID-19), HUS tiedottaa.

Tartunta varmistui tänään keskiviikkona 26. helmikuuta iltapäivällä. Tartunta on saatu Milanosta Pohjois-Italiasta. Pohjois-Italia on Euroopan tihein koronakeskittymä, josta virus on levinnyt eri Euroopan maihin matkailijoiden mukana.

Potilas on osastohoidossa HUSissa, THL:n mukaan Helsingin yliopistollisessa sairaalassa. Hän on kuumeinen, mutta hyväkuntoinen, HUS kertoo.

HUS ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL järjestävät aiheesta tiedotustilaisuuden keskiviikkona illalla.

Tartunta on toinen Suomessa. Aiempi tartunta havaittiin kiinalaisella turistilla Lapissa, eikä tapauksesta koitunut tiedettyjä jatkotartuntoja.

Koronavirustapauksia on todettu maailmanlaajuisesti yhteensä noin 81 000, joista Manner-Kiinan ulkopuolella noin 3 000. Suurin osa tapauksista on yhä todettu Kiinassa, valtaosa Wuhanissa ja Hubein maakunnassa, mutta viime päivinä suurin osa uusista tapauksista on todettu Kiinan ulkopuolella.

Tautiin oli keskiviikkoaamupäivään mennessä kuollut maailmanlaajuisesti 2 760 ihmistä. Suurimmalla osalla tartunnan saaneista oireet ovat lieviä.

