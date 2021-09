Kuva: Outi Järvinen

Valtioneuvoston kanslia ilmoitti maanantaina asettaneensa työryhmän kartoittamaan kriisiviestinnän kehittämistarpeita.

Työryhmää vetävän viestintäasiantuntija Jussi Toivasen mukaan tavoitteena on häiriötilanteiden ja poikkeusolojen viestinnän sujuvoittaminen valtionhallinnossa.

Hanke tulee tarpeeseen. Pitkin koronakriisiä on nimittäin viestintäsaralla sattunut pahojakin sekoiluja. Eri viranomaisten tai ministeriöiden ohjeet ovat olleet erilaisia ja viestit ovat vaihtuneet välillä niin tiuhaan, että kansalaisten pää on ollut pyörällä. Ongelma on ikävä tilanteessa, jossa kriisitilanteessa kansalaiset haluavat ja tarvitsevat selkeää tietoa ja ohjeita viranomaisilta.

Esimerkki on kulunut, mutta otetaan se vielä kerran esille: kun koronakriisi alkoi, oli epäselvää, kuka on vetovastuussa Helsinki–Vantaan lentoaseman terveysturvallisuustoimista.

”Meitä oli seitsemän ministeriä koolla pohtimassa, mitä Helsinki–Vantaan lentoasemalla pitää tehdä”, hämmästeli ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) Uuden Suomen haastattelussa myöhemmin.

Vastuusekoilu johti epäselviin toimiin ja ohjeistuksiin lentoasemalla.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi jo huhtikuussa 2020, eli hyvin alkuvaiheessa koronapandemiaa, että Suomessa riittää tekemistä, jotta tieto saadaan kulkemaan nykyistä paremmin eri ministeriöiden ja eri hallinnonalojen kesken.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) on puuskahdellut julkisuuteen pitkin pandemiaa, etteivät muut tiedä, mitä sosiaali- ja terveysministeriö suunnittelee.

Kenties ihmeellisin episodi oli se, että kun hallitus ja tasavallan presidentti totesivat poikkeusolot toisen kerran, vuoden 2021 puolella, keskeinen peruste oli viestinnän keskittäminen valtioneuvoston kanslialle (VNK).

Herää kysymys, eivätkö muut ministeriöt sitten muuten suostuneet antamaan viestinnän koordinointivastuuta valtioneuvoston kanslialle, kun sitä varten piti ottaa niinkin järeä ase kuin valmiuslain toimivaltuus käyttöön.

VNK voi nimittäin koordinoida viestintää myös normaalioloissa.

Näin sanoo Valtionhallinnon tehostetun viestinnän ohje normaaliolojen sekä normaaliolojen häiriötilanteiden viestinnästä:

”Jokainen ministeriö vastaa toimintaansa koskevasta viestinnästä ja oman hallinnonalansa viestinnän yhteensovittamisesta. Valtioneuvoston kanslia vastaa hallituksen ja pääministerin viestinnästä sekä koko valtioneuvoston viestinnän yhteensovittamisesta. Jos tilanne koskee useampaa hallinnonalaa tai edellyttää toimenpiteitä hallitukselta, siihen liittyvän viestinnän koordinoinnista voi vastata valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston kanslian koordinaatiotehtävästä päättää pääministeri valtiosihteerin esityksestä.”

Valmiuslain mukainen viestinnän keskittäminen herätti heti ihmetystä myös mediassa: Päätoimittajien yhdistys linjasi, että julkisuusperiaatetta tulee noudattaa myös poikkeusoloissa.

”Kyse ei ole sensuuripykälästä”, joutui pääministeri Marin vakuuttamaan.

”Valtioneuvosto ei jatkossakaan sanele yhdellekään viranomaiselle mitä he viestivät ja mitä eivät”, joutui silloinen VNK:n viestintäjohtaja Päivi Anttikoski selventämään.

Kyse oli yksinkertaisesti siitä, että ministeriöt informoisivat valtioneuvoston kansliaa tarkemmin omasta korona-aiheisesta viestinnästään ja sen aikatauluista. VNK ei ollut jyräämässä tai suitsimassa ministeriöiden viestintää.

Ihmeellistä tässä onkin se, että tilannekuvan jakamiseen tarvittiin valmiuslakia.

Lopulta viestintäkysymys nimittäin kulminoituu yhteiseen tilannekuvaan ja yhteisiin tavoitteisiin. Jos ne ovat kunnossa, ei viestinnän koordinoimisenkaan pitäisi olla mikään ongelma.

Kirjoittaja on Uuden Suomen päätoimittaja.

