Pääministeri Petteri Orpo (kok) sanoi Ylen A-studiossa eilen keskiviikkona, että hyvinvointialueiden määrää voitaisiin karsia, jos joku niistä ei suoriudu tehtävistään. Hallitusohjelmaan on kirjattu mahdollisuus arviointimenettelyyn, jos alue joutuu yhteenkin lisärahoitusmenettelyyn.

”Jos osoittautuu, että alueita on liikaa, niin sitten niitä vähennetään. Mutta meidän hallitusohjelmamme lähtee siitä, että niitä on 21 ja palvelut saadaan pelaamaan”, Orpo totesi.

Oppositiopuolue vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson tarttui heti Orpon lausuntoon. Hänen mukaansa on täysin väärä lähtökohta keskustella tässä vaiheessa hyvinvointialueiden vähentämisestä.

”Kaikilla alueilla tehdään erittäin kovaa työtä, että toiminta saadaan aloitettua ja peruspalveluiden painopistettä voitaisiin vahvistaa”, Andersson toteaa.

Hän syyttää hallitusta siitä, että hyvinvointialueille ”annetaan melkein 1,5 miljardia vähemmän rahaa kuin mitä niiden ennakoidaan tarvitsevan palveluiden tuottamiseen”.

”Vastuu näistä leikkauspäätöksistä sysätään nyt hyvinvointialueiden päättäjille.”

Anderssonin mukaan on selvää, että rahaa pitää käyttää vähemmän kuin palveluntarpeen ennakoidaan olevan, jos viesti on tämä.

”Totta kai se tarkoittaa heikennyksiä palveluihin.”

Perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran mukaan kyse on kustannusten hillinnästä. Hänen mukaansa koko sote-uudistus on tehty niistä lähtökohdista, että toimintaa pystytään tehostamaan.

Hallitusohjelman mukaan hyvinvointialueiden toimintaa tehostetaan 1 195 miljoonalla eurolla. A-studiossa Purralta ja Orpolta kysyttiin, mistä summa koostuu, mutta selvää vastausta ei saatu.

”Se kokonaisuus koostuu erilaisista osa-alueista”, Purra sanoi. Hänen mukaansa alueilla on autonominen rooli.

Orpon mukaan summa perustuu valtiovarainministeriön laskelmiin, mutta hän ei nimeä ”modernisoinnin” ja ”tehostamisen” lisäksi konkreettisia keinoja.

Myös sosiaaliturva kuumensi tunteita eilisessä A-studiossa.

”On pakko sanoa kaikella kunnioituksella, että minulle syntyy kuva tämänkin keskustelun perusteella, että te ette tiedä, mitä te olette päättäneet sosiaaliturvajärjestelmän suhteen”, Andersson sanoi.

Hänen mukaansa puheet kannusteiden lisäämisestä ovat täysin ristiriidassa niiden linjausten kanssa, jotka sisältyvät hallitusohjelmaan.

”Sinä väitit tänään eduskunnan suuressa salissa, että toimeentulotuen perusosaan ei kosketa. Se ei pidä paikkaansa”, Andersson ryöpytti Orpoa.

”Minä tarkoitan asumistuen perusosalla sitä varsinaista toimeentulotukea, mutta kyllä, siihen toimeentulotuen asumislisään tulee pieni omavastuuosuus”, Orpo vastasi.

Andersson kysyi, mistä ihmiset saavat rahaa omavastuuosuuteen, sillä toimeentulotuki on viimesijainen tuen muoto.

”No sinne tulee se pieni omavastuuosuus, koska meillä on tiedossa, että on sellaisia tilanteita, joissa olisi edullisempikin asumisvaihtoehto. Jos on edes pieni, edes 5 prosentin omavastuuosuus, niin se pistää jokaisen miettimään, että tulisiko pienemmässäkin asunnossa toimeen”, Orpo sanoi.

SDP:n kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Matias Mäkynen ihmetteli Twitterissä keskustelua.

”Hämmentävä Yle A-studio. Oppositioon siirtynyt Li Andersson on lukenut hallitusohjelman tarkemmin kuin hallituspuolueiden puheenjohtajat ja ykkösministerit. Vaikutusarvioita ei hallitus ole juurikaan neuvotteluissa tehnyt, joten väistyvillä ministereillä myös parempi tietopohja.”

