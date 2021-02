Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) varoittaa Lapin koronatilanteesta.

Myös Lappi luetaan leviämisvaiheen alueisiin, joita ovat Helsinki ja Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Kanta-Häme, Vaasa ja Ahvenanmaa, vaikka Kiurun mukaan Lapin ilmaantuvuusluku on noin 50. Lapin todellinen ilmaantuvuus on kuitenkin tällä hetkellä merkittävästi tilaston ilmaantuvuuslukua suurempi.

”Lapin ongelma on se, että Lapin tartunnat näkyvät kotoperäisinä lappilaisina tartuntoina niin, että ne ovat rekisterissä, mutta siellä on myös yli kolmannes näistä tartunnoista tuotu Suomen muilta alueilta, jonka johdosta Lapin koko tilanne ei selviä tartuntojen määristä ja ilmaantuvuudesta”, Kiuru kertoi hallituksen tiedotustilaisuudessa.

”Koronavirus on nyt leviämässä Lapissa väestöön. Tämä on erittäin vakava uhka. Me emme halua, että Lapissa syntyy tilanne jossa muuntovirus sekä kotoperäinen virus entisestään pahenevat.”

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) arviossa Lapin tilanne tunnustetaan ja halutaan siihen nopeita ratkaisuja, Kiuru kertoi. Tiukemmat, hallituksen toimintasuunnitelman tason kaksi mukaiset lisätoimet ohjataan otettavaksi käyttöön myös Lapissa. Lisäksi kiihtymisvaiheen alueille suositellaan Kiurun mukaan muutenkin samoja toimenpiteitä.

”Näin kysymys on siis muutamasta päivästä ja siitä, tartutaanko Lapin tilanteeseen ehti, annetaanko sinne välineitä tätä tilannetta tasapainottaa, ettei väestöleviäminen etenisi niin kiivaalla tahdilla.”