Ruotsia on syytetty koronakriisissä ”alireagoinnista”, mutta Tukholmasta katsottuna Suomen koronaan nojaava kieltolinja on näyttänyt lähes hysteeriseltä. Sosiaalisessa mediassa suomalaiset ovat lietsoneet toinen toistaan pysymään visusti sisällä ja kyyläsieluiset moraalipoliisit kyttäävät, ettei vain kukaan pääsisi vahingossa kahta metriä lähemmäksi toista.

Poliitikkojen monitulkintaiset linjaukset ovat antaneet tilaa kansalaisten omalle koronapolitikoinnille. Helsingin Sanomille oli vinkattu keravalaisesta päiväkodin työsuojeluvaltuutetusta, joka lähti itse linjailemaan, ketkä kuuluvat yhteiskunnallisesti kriittisiin ammattiryhmiin ja keiden lasten paikka on kotona.

Uusimaa eristettiin pääkaupunkiseutulaisten pääsiäisliikenteen pelossa ja Suomen poikkeuslaitkin saatiin historiallisesti voimaan, kun THL ennakoi kuolleisuuden olevan tavallisen kausi-influenssan tasolla. Myöhemmin arvio tuplattiin.

Tarkoitusta tärkeämpää päättäjille vaikuttaa olevan se, miltä asiat näyttävät ja ilkeästi sanottuna Suomen koronastrategian keskeisin tavoite on ollut uuden kriisiajan presidentin saaminen historiaan.

Koronakaranteenissa suomalaisten vanha kansallishuvi ruotsalaisille ilkkuminen on nostanut päätään. Ruotsin korkeuksiin ponkaisseille koronauhriluvuille on naureskeltu samaan tapaan kuin Asterix ja pienen gallialaiskylän sankarit kummastelivat hulluja roomalaisia.

Takaraivoissa tuntuu kuitenkin jyskyttävän pelko, että käykö tässä kuin surullisen kuuluisassa vuoden 2003 kotikisojen puolivälierässä; että vaikka ensin johdetaan 5-1, niin lopulta sitten Ruotsi kuitenkin menee ohi ja voittaa 5-6.

"Ehkä niiden talous ei kärsi niin paljon?"

Ruotsalaispankki SEB:n seuranta osoittaa, että ei näytä kärsivän. Huhtikuun alussa viikkoina 14 ja 15 suomalaisyritysten ja -kuluttajien kulutus on supistunut 66 ja 70 prosenttia viime vuodesta. Se on Pohjoismaiden ennätys. Ruotsissa kulutus on samoina viikkoina supistunut 28 ja 28 prosenttia.

Ruotsin ja Suomen koronatilanteita seuratessa on kuin olisi katsellut kahta kokonaan erilaista todellisuutta. Kriisi ei selvästikään ole mikään absoluuttinen asia, vaan ihan sitä, mitä me siitä itsellemme teemme ja ruotsalaiset ovat tehneet koronasta pienemmän kriisin kuin suomalaiset.

Niin Suomessa kuin Ruotsissa on vedetty yhtäläisyysmerkit pehmeän linjan ja Ruotsin korkean uhriluvun välille. Ruotsissa koronaan on kuollut jo yli 1 500 ihmistä, mikä on yli tuplasti enemmän kuin Suomessa, Norjassa ja Tanskassa yhteensä.

Toisaalta Ruotsin strategiaan on kuulunut epidemian hidastaminen juuri sen verran, että terveydenhuolto kestää ja nyt kansanterveysviraston johtava epidemiologi Anders Tegnell arvioi, että Tukholman alueella saavutetaan laumaimmuniteetti jo toukokuussa. Mikäli taudin sairastuneet saavat immuniteetin, ei toisesta aallosta tarvitse kantaa samanlaista huolta kuin muissa Pohjoismaissa.

Ruotsin suuri tragedia on vanhainkoteihin levinneet koronatartunnat. Tukholman seudulla joka toinen kuollut on vanhainkodista ja koko maassa joka kolmas. Menehtyneistä 88 prosenttia on yli 70-vuotiaita. Riskiryhmien suojelemisessa on epäonnistuttu pahasti. Vasta viime viikon lopulla hallitus ilmoitti, että koronatestauksia laajennetaan nyt vanhainkotien työntekijöihin.

Arjessa Ruotsin ja Suomen erot näkyvät selvimmin kouluissa ja päiväkodeissa, joita ruotsalaiset eivät ole sulkeneet sekä leikkipuistoissa. Leikkipuistoissa on viikonloppuisin ja monena arki-iltana suoranaiset kansanjuhlat. Puistojen grillipaikoille laitetaan tulet ja kotoaan etätöistä vanhemmat vaihtavat kuulumisia samalla kun lapset pyörivät ympärillä.

Suomessa on epäilty, että Ruotsin linja johtuisi surkeasta koulujärjestelmästä, mutta oma tulkintani on, että Ruotsi on lapsirakkaampi yhteiskunta kuin Suomi ja lasten lapsuus on arvo, josta ehdottomasti on haluttu pitää kiinni. Tuttavani kertoi, ettei hänen alle kouluikäiset lapsensa ole vielä edes ymmärtäneet, että nyt olisi käynnissä jotakin poikkeuksellista. Viranomaiset muistuttavat, että kaikille lapsille koti ei ole koulua parempi paikka.

Tälle koululinjalle on myös kansan vankka 70 prosentin kannatus, kun vain 12 prosenttia haluaisi sulkea koulut. Kansan kannatuksen puutteen ohella sulkemiselta näyttää puuttuvan myös epidemiologinen tuki. Euroopan tartuntatautivirasto ECDC suosittaa, että koulujen sulkemista pitäisi harkita vain tapauskohtaisesti ja Ruotsissa yksittäinen koulu voidaan määrätä suljettavaksi, jos tilanne sitä vaatii. Suomessa koulut ovat olleet pian viisi viikkoa suljettu myös Etelä- ja Pohjois-Karjalassa, missä tautitapauksia on todettu koko epidemian aikana 14 ja 22.

Koronaepidemian hallinta on pirullinen optimointiongelma, missä epidemian tukahduttaminen hinnalla millä hyvänsä johtaa helposti yhtä epämiellyttävään lopputulokseen kuin ”antaa mennä” -asenne. SEB:n lukuja katsoessa voi todeta, että onneksi yhteiskunnan avaamisesta on nyt Suomessa jo lopulta askelmerkit.

Kirjoittaja on Kauppalehden kirjeenvaihtaja Tukholmassa.