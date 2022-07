Kymenlaakson pelastuslaitos kertoi perjantaina, että Haminaan on saapunut merkittävä arktinen vieras.

”Haminassa on meneillään ehkä @kymenpelastus historian erikoisin eläinpelastustehtävä, kun mursu on päättänyt rantautua maihin. Mursua kastellaan parhaillaan ja selvitetään jatkotoimenpiteitä”, pelastuslaitos ilmoitti Twitter-tilillään.

Mursu on suurikokoinen arktinen nisäkäslaji, joka viihtyy Wikipedian mukaan etenkin Pohjoisella jäämerellä sekä Atlantin ja Tyynenmeren pohjoisosissa. Toistaiseksi ei ole tietoa, kuinka kyseinen mursuyksilö on päätynyt Haminaan ja rannalle. Eläin on elossa, mutta mediatietojen mukaan nääntynyt.

Myös Kaakkois-Suomen poliisi kertoo tapauksesta. Poliisin mukaan virkavalta oli saanut perjantaiaamuna ilmoituksen Haminan Salmenvirralla vedessä nähdystä suuresta eläimestä, joka sittemmin osoittautui mursuksi. Eläin on noin 3–4-metrinen, poliisi kertoo.

LUE SEURAAVAKSI: