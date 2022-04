Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) vahvistaa, että Ukrainan ja Venäjän välisissä rauhanneuvotteluissa puhutaan niin sanotuista turvatakuista.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on aiemmin todennut, että Ukraina on valmis keskustelemaan neutraliteetista, jos se saa turvatakuut muilta valtioilta.

Uusi rauhanneuvottelukierros on pyörähtänyt käyntiin Turkissa alkuviikosta.

Haavisto vastasi eduskunnan kyselytunnilla kysymykseen rauhanneuvottelujen tilanteesta. Hän totesi, että neuvotteluja on jatkettu muulla tavoin tiistaina Istanbulissa käytyjen keskustelujen jälkeen.

”Sain juuri tässä, kun istumme, Turkin ulkoministeriltä viestin, jossa hän eritteli niitä asioita, jotka vielä ovat auki näissä rauhanneuvotteluissa, ja sitä, mikä mahdollisesti näissä on sovittavissa. On erittäin tärkeää, että muun muassa Turkki, Israel ja Ranska ovat edesauttaneet näitä rauhanneuvotteluja”, Haavisto totesi kyselytunnilla torstaina.

Turvatakuista puhutaan

Toistaiseksi julkisuudessa ei ole kuultu lupauksia mailta, jotka takaisivat Ukrainalle sen vaatimat turvatakuut.

”Nyt yhtenä kysymyksenä siellä on noussut kysymys turvatakuut antavista valtioista, jotka voisivat tällaisen rauhansopimuksen taata niin, että mikäli Ukraina päätyy tällaiseen neutraalin statukseen, niin on kuitenkin maita, jotka sen turvallisuuden takaavat tällaisessakin tilanteessa. Tämäntyyppisistä asioista rauhanneuvotteluissa puhutaan, ja Suomi tietysti antaa kaiken tukensa näille neuvotteluille”, Haavisto sanoi.

”On hyvä muistaa, että Ukraina on sitä vahvempi näissä neuvotteluissa, mitä enemmän pystymme Ukrainaa tukemaan, ja sen vuoksi Ukrainan tuki juuri nyt on tärkeää.”

Siviilit yritetään saada Mariupolista

Haavistolta tiedusteltiin myös, miten hallitus aikoo vaikuttaa Euroopan unionissa, jotta kaikkein hädänalaisimmat ihmiset saadaan turvaan. Haaviston mukaan parhaillaan on keskustelua siitä, voisivatko siviilit päästä Mariupolista turvaan humanitäärisiä käytäviä pitkin.

”Kaikin tavoin tietysti tuemme järjestöjen työtä tässä, että nämä turvalliset käytävät Mariupolista ja muista kaupungeista siviileille toteutuisivat. Sen jälkeen on sitten kysymys kaikesta siitä humanitäärisestä ja lääketieteellisestä avusta, joita juuri nämä heikoimmassa asemassa olevat ihmiset, kun pääsevät sieltä loukusta pois, tarvitsevat.”

Aiemmin Haavisto on todennut, että aseellisen ja humanitaarisen tuen lisäksi Ukraina tarvitsee laajaa diplomaattista tukea aluillaan olevissa neuvotteluissa sekä massiivista tukea aikanaan jälleenrakennukseen.

”Venäjän sotatoimet ovat rapauttaneet ne rakenteet, joita kylmän sodan jälkeisessä Euroopassa on pidetty kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestyksen peruskivinä. Luottamus voi kadota hetkessä, ja sen rakentaminen uudelleen sodan päätyttyä voi viedä vuosia tai vuosikymmeniä. Kaikissa olosuhteissa kanavat yhteydenpitoon ja dialogiin on säilytettävä, mutta edessä on mittava projekti: eurooppalaisen turvallisuuden ja vakauden palauttaminen Venäjän hyökkäyssodan jälkeen”, Haavisto sanoi eduskunnassa tiistaina.

