Poliisi kertoo tutkivansa tapausta, jossa asunnon ikkunasta oli heitetty sisään kivi Helsingissä. Tämä ikkunan rikkominen on mainittu Huoltovarmuuskeskuksen suojavarustetilaukseen liittyvää jupakkaa koskevassa uutisoinnissa.

”Poliisi on tietoinen asiasta ja tapahtumien taustoista. Tutkinta rikosilmoitukseen liittyen on käynnistynyt. Samalla selvitetään, liittyykö kokonaisuuteen muuta, mitä on tutkinnassa tarpeen tarkemmin selvittää. Tässä vaiheessa meillä ei ole asiasta muuta kerrottavaa. Tiedotamme lisää, mikäli sille tulee tarvetta”, kertoo tiedotteessa rikostarkastaja Markku Heinikari Helsingin poliisilaitokselta.

Huoltovarmuuskeskuksen Kiinasta tilaamat suojavarusteet koronavirusepidemian keskellä eivät onnistuneet nappiin, sillä tavara ei ollut sairaalastandardien mukaista. Lisäksi suojainkauppoihin liittyy outo vyyhti, jossa kauneusalan yrittäjä Tiina Jylhä ja liikemies Onni Sarmaste kiistelevät siitä, kumman kauppa oli kyseessä ja kelle rahat siitä kuuluvat.

Sarmaste on kertonut julkisuudessa, että hänen asuntoonsa on yritetty äskettäin murtautua ja ikkunan läpi on heitetty kivi.

Helsingin poliisille ei ole tämänhetkisten tietojen mukaan tehty muita kokonaisuuteen liittyviä rikosilmoituksia, poliisi kertoo.