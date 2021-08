Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk) arvioi, etteivät Luonnonvarakeskus Luken tilastot ole koko totuus, kun niiden mukaan maatalouden kasvihuonekaasujen päästöt eivät ole vähentyneet. Lukeen ovat viitanneet hallituspuolue vihreiden poliitikot.

Vihreiden puheenjohtaja ja sisäministeri Maria Ohisalo on pohtinut julkisuudessa, että maatalous voisi tehdä enemmän päästöjen vähentämiseksi. Luken tutkimusprofessori Kristiina Regina puolestaan on sanonut tilastojen näyttävän, että maatalouden kasvihuonekaasupäästöt ovat pysyneet miltei samana vuodesta 2000.

”Mielestäni tilanne ei ole noin”, ministeri Leppä sanoo Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -sarjan haastattelussa.

Leppä nostaa esille esimerkiksi työkoneet, joiden dieselissä uusiutuvien osuus on kasvanut ja lehmät, joiden määrä on vähentynyt, mutta tuotanto on tehostumisen myötä säilynyt. Lisäksi on suojakaistat ja kerääjäkasvit, kasvipeitteisyyden lisääntyminen, muokkausta on kevennetty ja viljelyteknologia on kehittynyt.

”Jos eivät nämä ole vähentäneet maatalouden päästöjä, ovatko ne turhia? Eivät todellakaan”, hän toteaa.

Leppä arvioi, ettei varsinkaan maaperästä ole tehty vielä riittävästi tutkimusta, jotta maatalouden kasvihuonekaasujen päästöjen vähenemisen määrä pystyttäisiin tunnistamaan.

Oman Pertunmaalla sijaitsevan maatilansa kohdalla hän on esimerkiksi täysin vakuuttunut, että päästöt ovat vähentyneet 2000-luvulla.

”Se on aivan selvä asia.”

