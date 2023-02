Espanjalainen Eliminalia-yhtiö on ansainnut miljoonia euroja auttamalla asiakkaitaan puhdistamaan mainettaan verkossa. Yhtiö on palvellut henkilöitä, joita on tuomittu ja epäilty korruptiosta, rahanpesusta, seksuaalirikoksista ja huumekaupasta.

Tutkivan journalismin verkosto Forbidden Stories ja siihen kuuluva espanjalainen El País ovat selvittäneet, kenelle Eliminalia on palveluitaan tarjonnut ja millä keinoin hämäräperäisten henkilöiden mainetta on puhdistettu. Forbidden Stories -verkostoon kuuluu yhteensä yli 20 mediataloa, ja tutkimuksiin ovat osallistuneet muun muassa The Washington Post, The Guardian ja Le Monde.

Paljastukset ovat peräisin 50 000 yhtiön sisäistä asiakirjaa käsittävästä vuodosta, jota on analysoinut yhteensä sata toimittajaa. Eliminalian asiakkaina on ollut esimerkiksi korruptiosta tuomittu entinen meksikolaiskuvernööri Javier Duarte, Chilen diktaattori Augusto Pinochetiin linkittyvään murhaan liittyvä lääkäri sekä sosialistimaa Venezuelan korruptoituneita johtohahmoja.

Mukana on myös liikemies Miguel Ángel Colorado Cessa, jota syytetään meksikolaisen Los Zetas -huumekartellin rahojen pesemisestä. Myös Paraguayn parlamentin johtajan murhayrityksestä epäilty huumekauppias Ronald Oswaldo Caballero Cantero maksoi Eliminalialle itseään koskevien uutisten hävittämisestä.

Samoin toimivat myös kansainvälisen prostituutioringin jäseneksi epäilty libanonilainen liikemies Wissam Mohamad Nassar, joka on mediatietojen mukaan käyttänyt hyväksi alaikäisiä. Argentiinalainen kasino- ja hotelliyrittäjä James Shasha hyödynsi Eliminaliaa häivyttääkseen uutisia, jotka linkittivät hänet terroristijärjestöksi luokiteltuun Hizbollahiin.

Eliminalia on pyyhkinyt digitaalista jalanjälkeä myös italialaiselta Area Spa -yhtiöltä, joka tuomittiin sakkoihin vakoilujärjestelmien myymisestä brutaalille Bashar al-Assadin hallinnolle Syyriaan. Myös sveitsiläispankki CBH Compagnie Bancaire Helvétique on käyttänyt yhtiön palveluita hallinnoituaan epäiltyjen venezuelalaisten rahanpesijöiden omaisuutta.

Eliminalia on veloittanut digitaalisen jalanjäljen pyyhkimisestä pienimmillään 500 dollaria ja suurimmillaan 427 584 dollaria. Hinta riippuu asiakkaan toiveista ja tapauksen monimutkaisuudesta.

Valeuutisia ja algoritmin manipulointia

Päästäkseen tavoitteeseen yhtiö on esimerkiksi lähetellyt väärennettyjä tekijänoikeusvaatimuksia hakukone- ja webhotelliyhtiöille. Kun ne ovat menneet läpi, verkkoyhtiöt ovat piilottaneet vaaditut tiedot.

Toinen tapa asiakkaiden jälkien peittämiseen on ollut Googlen kaltaisten hakukoneiden algoritmien peukalointi. Tämä on tehty puskemalla Eliminalian tekemiä valesivustoja korkeammalle hakutuloksissa, jolloin käyttäjät törmäävät todennäköisimmin positiivisiin uutisiin yhtiön asiakkaista. Samalla asiakkaiden kannalta kiusalliset tiedot ovat hautautuneet hakutulosten syövereihin.

Toimintaansa Eliminalia on pyörittänyt 600 verkkosivun avulla, joita se on hallinnut floridalaisen Maidan Holding -yhtiön avulla. Keinovalikoimassa on ollut useita aidolta kuulostavia valeuutissivustoja, kuten Le Monde France, London New Times ja CNNEWS Today.

Perustajilla hämärä tausta

Yhtiön on perustanut Sánchez Jiménez vuonna 2013 ja sen verkostot ulottuvat 12:n maahan, kuten Italiaan, Sveitsiin, Turkkiin ja Yhdysvaltoihin. Eliminalian Kiovassa sijainnut pääkonttori siirrettiin Georgian Tbilisiin Venäjän aloittaman hyökkäyssodan jälkeen.

Eliminalian kansainvälisen laajentumisen taustalla on José María Hill Prados, joka tuomittiin lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä kahdeksan vuoden vankeusrangaistukseen vuonna 2005. Espanjan tiedustelupalvelun mukaan Ukraina valikoitui Eliminalian päämajaksi, sillä rahapesun valvonta on maassa lähes olematonta.

El País pyysi kommentteja kaikilta uutisessa mainituilta asiakkailta, mutta kaikki jättivät vastaamatta. Eliminalia muutti nimensä tammikuussa ja toimii nyt nimellä Idata Protection S. L. Yhtiö sanoo keskittyvänsä tällä hetkellä tietosuojaan.

