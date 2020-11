Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek kertoo, ettei tuoreesta, 90 prosentin suojan lupaavasta rokotteesta tiedetä vielä muutamaa olennaista seikkaa.

”Emme tiedä tarpeeksi”, Nohynek sanoi THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteisessä koronavirustilannetta käsittelevässä tiedotustilaisuudessa torstaina.

Lääkeyhtiö Pfizer julkisti maanantaina odotuksia paremmat tuloksensa rokoteaihionsa kolmannen eli viimeisen vaiheen tehotutkimuksistaan. Pfizer ilmoitti, että rokotteella oltiin alustavasti todettu jopa 90 prosentin suojateho.

Hanna Nohynek. Kuva: Pete Anikari

”Valtaosa rokotteista, jotka tällä hetkellä ovat tutkimuksissa, keskittyvät kysymykseen, estääkö rokote tautia, ja nimenomaan vakavaa tautia. Ja tästä me tullaan saamaan ensimmäisenä tuloksia, kuten saatiin maanantaina, kun ensimmäinen rokotekehittäjä tuli omilla, alustavilla tehotutkimustiedoillaan ulos”, Nohynek sanoi.

Sen jälkeen hän toi esiin olennaisen huomion. Rokotteessa on kolme ulottuvuutta: alistusta ehkäisevä vaikutus, tartuntaa ehkäisevä vaikutus ja vakavaa tautimuotoa ehkäisevä vaikutus.

”Kysymyksiä altistuksen ehkäisemisestä tai tartuttavuuden ehkäisemisestä – niitä saamme vielä odottaa. Ja tämä minulle sanoo sen, että meidän pitää edelleen pitää kiinni koronavarotoimista siihen asti, kunnes meillä on riittävästi tietoa”, Nohynek sanoi.

Nohynek toi esiin myös oletuksen, miten rokotteita saapuu Suomeen.

”Selvää on se, että tämä on pitkä juoksu. Rokotteet tulevat maahan vähitellen. Meidän täytyy priorisoida, ketkä rokotetaan ja missä vaiheessa”, hän sanoi.

Ensimmäisessä vaiheessa odotetaan, että enintään 10 prosenttia väestöstä pystytään rokottamaan. Tosiessa vaiheessa osuus on enintään 20 prosenttia ja kolmannessa vaiheessa enintään 50 prosenttia. Sitä, millaisesta aikajanasta ei vaiheissa on kyse, ei Nohynek tiedotustilaisuudessa tarkentanut. Periaatteena on, että koronavirusrokotteen saavat lopulta kaikki sen haluavat suomalaiset maksutta.

LUE MYÖS: