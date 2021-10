Kesäaika päättyy ja talvi- eli normaaliaikaan palataan lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Kelloja siirretään tunti ”kesään päin” eli taaksepäin sunnuntaina 31. lokakuuta 2021 aamuyöllä klo 4.00.

Kelloja siirretään kaikissa EU:n jäsenmaissa samoina päivinä ja samalla kellonlyömällä. Suomessa on noudatettu kesä- ja normaaliaikaa pysyvästi vuodesta 1981 lähtien.

Vuonna 2018 Euroopan komissio ehdotti, että kaksi kertaa vuodessa tapahtuvasta kellojen kääntelystä luovuttaisiin EU:ssa yhtenäisesti. EU-jäsenmaista Suomi on aktiivisimmin ajanut kellonajan siirrosta luopumista.

Keväällä 2019 EU-parlamentti hyväksyi lakialoitteen kellojen siirtelyn lopettamisesta. Tuolloin parlamentti esitti, että kelloja siirrettäisiin viimeisen kerran vuonna 2021.

Kesällä 2019 pidettiin EU-parlamenttivaalit, valittiin uusi parlamentti ja uusi komissio.

”Ursula von der Leyenin komissiolla on uusi agenda. Se on erilainen ja strategisempi. Poliittinen tausta vaikuttaa”, liikenne- ja viestintäministeriön tietoliiketoimintayksikön johtaja, liikenneneuvos Maria Rautavirta kertoo.

Kellojen siirtelyyn liittyvien päätösten viivästyminen johtuu myös koronapandemiasta. Asia kuuluu liikennekomissaarin toimialaan.

Liikennekomissaarin vastuualueisiin kuuluvat muun muassa erilaiset kestäviin ja vähäpäästöisiin liikenneratkaisuihin liittyvät teemat sekä kestävä matkailu. Von der Leyenin vuonna 2019 aloittaneessa komissiossa liikennekomissaarina toimii romanialainen Adina Vălean.

”Työryhmä, jossa tätä asiaa käsiteltäisiin on sama, joka hoitaa muun muassa kansainvälisen liikenteen kysymykset. Logistiikan toimivuus ja ihmisten liikkuminen on nyt ollut turbulenssissa”, Rautavirta sanoo.

1,5 vuotta jatkuneen koronapandemian aikana kesä- ja talviajan tyyppiset asiat eivät ole olleet prioriteettilistan kärjessä.

Mitä tekevät naapurimaat?

Taustalla on myös aloitteen perusongelma: Jokainen jäsenmaa päättää aikavyöhykkeestään itse. Komissiolla ei Rautavirran mukaan ole keskitettyä valtaa sanoa, että ”nyt kaikki siirrymme kesäaikaan”.

”Mandaatti oli vain kellojen siirtelyn lopettamiseen. Se, että siirtely lopetetaan on vasta puolet asiasta. Jokaisen maan pitää miettiä, mihin aikavyöhykkeeseen jää.”

Asian koordinointi on Rautavirran mukaan jätetty jäsenmaiden harteille. Jokaisen maan pitäisi keskustella naapurimaidensa kanssa, jotta vältyttäisiin aikavyöhykkeiden ”tilkkutäkki-ilmiöltä”.

Suomi on käynyt keskusteluja Pohjoismaiden ja Baltian maiden kanssa ja miettinyt prosessivaihtoehtoja.

”Kysymys on, miten saisi tietoa, mitä muut maat ovat päättämässä ja miten oma lopullinen ratkaisu kannattaa tehdä. Neuvottelutilanne Brysselissäkin mahdollistaisi sen, että kaikki vinkkaavat hieman etukäteen muille”, Rautavirta toteaa.

Suomessa tehtiin vuonna 2018 kysely ja ajatuksena oli, että alustavat tulokset olisivat rohkaisseet muitakin maita alustavasti ilmoittamaan valintojaan.

”Kun asiassa ei olla edetty, on palattu lähtöruutuun. Suomella ei ole mitään erityiskantaa pysyvästä ajasta. Se voi olla kumpaa vaan.”

Rautavirran mukaan myös tietopohjaa täytyy päivittää. Pandemia-aika on opettanut ihmisiä ulkoilemaan, eikä ole este olla ulkona pimeän aikaan tai huonolla säällä, hän sanoo.

”Asenteissakin on tapahtunut aika paljon muutosta. Yleisö, jolta nyt kysyttäisiin olisi varmaan erilainen.”

Suomessa on tehty vaikutusarviointeja ja myös muut maat ovat tehneet selvityksiä. Rautavirran mukaan nyt on enemmän tutkittua tietoa siitä, miten kellojen siirtely ja valoisan ajan määrä oikeasti ja aidosti vaikuttavat.

Valmiusasteita on monenlaisia

Liikenne- ja viestintäministeriön hankeryhmän toimikausi on Valtioneuvoston verkkosivujen mukaan alkanut 26.1.2018 ja päättyy 31.3.2022. Rautavirran mukaan päätösajankohta ajateltiin optimistisesti niin, että hanke olisi saatu päätökseen ja eduskunnalle annettu täytäntöönpanosäädökset.

”Se hanke ei sinänsä ole voinut mihinkään edetä, kun EU-valmistelu ei ole edennyt. Hankkeen määräaikaa tarkastellaan uudestaan ja siirretään sinne asti, kun prosessi kestää.”

EU-parlamentti on antanut kellojen siirtelystä oman mietintönsä ja se on heidän neuvottelukantansa. Neuvosto eli EU-jäsenmaat tekevät yhdessä yhden yhteisen kannan, mutta sen tekeminen on Rautavirran mukaan täysin kesken.

”Kun molemmat ovat sanoneet oman näkemyksensä, käynnistyy neuvottelumenettely, joka sitten vahvistetaan EU:n päätökseksi.”

Monella maalla ei ole vielä virallista kantaa siitä, kumpi aika olisi pysyvänä parempi. Rautavirran mukaan Suomi ei voi sanoa muiden maiden kannoista mitään ennen kuin ne ovat virallisia tai ennen kuin maat ovat ne itse julkistaneet.

”Valmiusasteita on monenlaisia. Osassa maista ollaan pidemmällä ja osassa ei olla edetty sitäkään vähää. Ei ole olemassa työkalua hoputtaa.”

Rautavirran mukaan Suomi pystyi vuoden 2019 puheenjohtajakaudellaan sanomaan, että asia täytyisi nyt saada käsittelyyn, mutta tällä hetkellä Suomi on neuvostossa rivijäsen. Tällä hetkellä EU:n puheenjohtajamaana toimii Slovenia ja keväällä 2022 Ranska.

”Tuleva puheenjohtajamaa Ranska ei tuota asiaa priorisoi, eli tiedetään jo, ettei asialle ensi keväänä tapahdu mitään.”

Parlamentin mietinnössä todettiin, että kellojen siirtelystä luopumiseen tarvitaan vähintään 18 kuukauden eli 1,5 vuoden siirtymäaika, jotta elinkeinot ehtivät varautua. Rautavirran mukaan siirtelystä luopumisella on vaikutuksia globaaleihin ja aikataulujen puitteissa tapahtuviin toimintoihin.

Jos siis päätös kellojen siirtelyn loppumisesta olisi tehty nyt, luovuttaisiin kellojen siirtelystä keväällä 2023. Jos ja kun päätös siirtynee vähintään ensi vuoden syksyyn, jatkuu kellojen siirtely ainakin kevääseen 2024 asti.