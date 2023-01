Kokoomuksen asema Suomen suosituimpana puolueena on edelleen vahva, mutta Ylen torstaina julkaistu gallup sähköisti kertaheitolla vaalikevään.

Perussuomalaiset harppasi puolueiden kisassa askelman ylöspäin, kun se nosti kannatustaan 1,9 prosenttiyksikköä ja nousi pääministeripuolue SDP:n ohi toiseksi suosituimmaksi puolueeksi. Puolueen kannatus on nyt 19,3 prosenttia, kokoomuksen 23,0. Ero on suuri, muttei saavuttamaton etenkin, kun samaan aikaan kokoomuksen vire kääntyi laskusuuntaiseksi. Kannatus laski kokonaisen prosenttiyksikön.

Kisa pääministeripuolueen asemasta on alkanut, eikä siitä ole täysin ulkona myöskään kannatustasostaan sitkeästi kiinni pitävä SDP.

Kokoomukselle tämä ei tietenkään ole mitään uutta. Puolueen johtoon kuuluva henkilö oli ensimmäisenä itse varoittamassa suosion häilyvyydestä taustakeskustelussa alkukesästä viime vuonna.

Paljon ehtii tapahtua ennen vaaleja, oli arvion sävy puhuttaessa todennäköiseltä näyttäneestä vaalivoitosta kesäkuun tilanteessa, jossa puolueen gallupkannatus oli hurjat 25,9 prosenttia.

Kohu kansanedustaja Wille Rydmanin toiminnasta oli tuolloin iskenyt ensimmäisen varoituskiilan puolueen vaalirattaiden tielle. Nyt Rydman on lähtenyt puolueesta ja vaihtanut päälleen perussuomalaisten paidan, mikä aiheuttaa riskin kokoomuksen konservatiivisiiven valumisesta osittain perussuomalaisiin.

Toinen riski liittyy puheenjohtaja Petteri Orpoon, joka on harkitun varovaisesta yleislinjasta huolimatta onnistunut laukomaan parikin otsikoihin noussutta sammakkoa.

Kesäkuussa 2022 perussuomalaisten kannatus oli kokoomukseen verrattuna aivan pohjamudissa – 14,9 prosentin kannatuksella se oli lähes kymmenen prosenttiyksikköä opposition kilpakumppaniaan jäljessä. Tämän jälkeen puolueen suosio on noussut tasaisesti, mutta hitaasti. Vasta nyt se hypähti selkeämmin.

Taloustutkimukselta kerrotaan Ylelle, että perussuomalaisten kannatus nousee nyt etenkin naisten keskuudessa. Tutkimusjohtaja Tuomo Turja sanoo peräti, että ”oikeastaan koko kannatusnousu tulee naisista”. Näkyykö tässä viimein puheenjohtaja Riikka Purran vaikutus, joka ei heti realisoitunut kannatusluvuissa?

Perussuomalaiset on varmasti saanut tukea syksyn keskustelunaiheista, etenkin katujengien nostattamasta huolesta. Mutta ei perussuomalaiset syksyn teemoja, esimerkiksi energiakriisiä, yrityksestä huolimatta ole onnistunut suoranaisesti dominoimaan. Hallituksen toimien ryöpyttämisessä sitä on kirittänyt yhtä lailla kokoomus, joka samoin on huolestunut myös katurikollisuudesta. Parhaansa mukaan hallitusta on arvostellut myös sisäinen kriitikko keskusta.

Perussuomalaisten kannatusnousun syyt eivät välttämättä hahmotu aivan tarkasti, mutta puolueen potentiaali nousuun nimenomaan vaalikeväänä on taatusti kilpakumppanien ajatuksissa juuri nyt. Ylen gallup muistuttaa mieleen viime eduskuntavaaleja edeltäneen hurjan nousukiidon.

Vuoden 2019 vaalien alla perussuomalaisten asema oli vuodenvaihteessa hyvin erilainen kuin nyt: sen kannatus oli joulukuun 2018 gallupissa vain 8,1 prosenttia (nyt 17,4 %) ja vielä tammikuussa 2019 vain 10,2 prosenttia (nyt 19,3 %). Tästä alkoi kuitenkin lukusarja 12,0–13,3–15,1–16,3, joka huipentui vaalitulokseen eli 17,5 prosentin kannatukseen. Perussuomalaisten harmiksi kuntohuippu ei ajoittunut aivan kohdilleen, sillä kannatus jatkoi nousuaan vaalien jälkeen.

Kannatuksen nostattaminen on vaikeampaa nyt, kun lähtötaso on kovempi. Silti gallup- ja vaalihistorian perusteella voi kysyä, onko tämä vasta alkua.

Perussuomalaisiakin koskevat toki tutut kysymykset: saadaanko äänestäjät liikkeelle ja saisiko se koottua itselleen hallituskumppanit, vaikka olisikin vaaleissa suurin puolue?

Kirjoittaja on Uuden Suomen uutispäällikkö.